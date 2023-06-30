30.06.2023 12:45 Віталій Хінєвіч

Харківські патрульні під час коменданської години виявили правопорушника

Вночі патрульні зупинили автомобіль Volkswagen, який рухався вулицею в комендантську годину.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Патрульну поліцію Харківської області.

Під час спілкування поліцeйські виявили у водія ознаки алкогольного сп'яніння. Громадянин погодився пройти огляд на стан сп'яніння на місці зупинки за допомогою газоаналізатору Drager, результат якого склав 3,05 проміле, що у понад 15 разів перевищує допустиму норму.

Також під час перевірки документів інспектори встановили, що водій не має права керування відповідним транспортним засобом.

На кермувальника патрульні склали адміністративний протокол за ч.1 ст. 130 (Керування авто у стані сп’яніння) та адміністративну постанову за ч.2 ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, яка не має права керування) КУпАП.

Водії, пам'ятайте, що від вашої відповідальності залежить життя і здоров'я учасників дорожнього руху.

Загалом за нічну зміну патрульні виявили ознаки сп’яніння у 11 водіїв.

Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові знешкодили агентів фсб, яки корегували обстріли міста «Смерчами» та «Ураганами».