    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Харківські патрульні під час коменданської години виявили правопорушника
30.06.2023  12:45   Віталій Хінєвіч

Харківські патрульні під час коменданської години виявили правопорушника

Вночі патрульні зупинили автомобіль Volkswagen, який рухався вулицею в комендантську годину.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Патрульну поліцію Харківської області.
 
Під час спілкування поліцeйські виявили у водія ознаки алкогольного сп'яніння. Громадянин погодився пройти огляд на стан сп'яніння на місці зупинки за допомогою газоаналізатору Drager, результат якого склав 3,05 проміле, що у понад 15 разів перевищує допустиму норму.     
              
Також під час перевірки документів інспектори встановили, що водій не має права керування відповідним транспортним засобом.
 
На кермувальника патрульні склали адміністративний протокол за ч.1 ст. 130 (Керування авто у стані сп’яніння) та адміністративну постанову за ч.2 ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, яка не має права керування) КУпАП.
 
Водії, пам'ятайте, що від вашої відповідальності залежить життя і здоров'я учасників дорожнього руху.
 
Загалом за нічну зміну патрульні виявили ознаки сп’яніння у 11 водіїв.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові знешкодили агентів фсб, яки корегували обстріли міста «Смерчами» та «Ураганами».
 
Источник:   Поліція Харківської області
 Тэги:  події, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
29.06 Надзвичайні події Не було зв'язку із родичами майже чотири місяці: на Харківщині розшукали жінку 29.06 Надзвичайні події У Харківській області на міні підірвалась сільськогосподарська техніка 29.06 Надзвичайні події На Харківщині камери відеоспостереження допомогли викрити зловмисників
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 