01.07.2023 21:16 Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 2 липня

У Харкові ранкове прояснення не зробить великої погоди на фоні похмурого дня в цілому. Увечері йтиме дощ із грозою.

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

Вранці ясно, ймовірність опадів 3%. Температура повітря +18°...+23°C (відчувається як +20°C). Вітер південно-західний, 3 м/с. Вологість повітря 74%. Атмосферний тиск 745 мм рт.ст.

Вдень мінлива хмарність, ймовірність опадів 24%. Температура повітря +26°...+28°C (відчувається як +29°C). Вітер південно-західний, 4 м/с. Вологість повітря 60%. Атмосферний тиск 745 мм рт.ст.

Ввечері мінлива хмарність, ймовірність опадів 45%. Температура повітря +26°...+23°C (відчувається як +28°C). Вітер південно-західний, 5 м/с. Вологість повітря 56%. Атмосферний тиск 745 мм рт.ст.

Магнітні бурі

У неділю, 2 липня, суттєвих магнітних бур не очікується. Упродовж останніх 24 годин сонячна активність була на низькому рівні.

Народні прикмети

Якщо бджоли в цей день жалять і зляться, то найближчим часом варто чекати на посуху.

Веселка на небі віщує гарний день.

Якщо вночі мерехтять зірки, це означає, що кілька днів буде ясно та сухо.