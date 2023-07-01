Прогноз погоди у Харкові на 2 липня

У Харкові ранкове прояснення не зробить великої погоди на фоні похмурого дня в цілому. Увечері йтиме дощ із грозою.
У неділю, 2 липня, суттєвих магнітних бур не очікується. Упродовж останніх 24 годин сонячна активність була на низькому рівні.
Якщо бджоли в цей день жалять і зляться, то найближчим часом варто чекати на посуху.
Веселка на небі віщує гарний день.
Якщо вночі мерехтять зірки, це означає, що кілька днів буде ясно та сухо.
Рішення, ухвалені сьогодні, будуть дуже перспективними. Саме тому зірки радять діяти як в особистій, так і фінансовій сферах.
У Харкові ранкове прояснення не зробить великої погоди на фоні похмурого дня в цілому. Увечері йтиме дощ із грозою.
Щорічно першого дня липня відзначається День архітектури України.
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