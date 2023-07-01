    
Главная Цього дня Погода Прогноз погоди у Харкові на 2 липня
01.07.2023  21:16   Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 2 липня

У Харкові ранкове прояснення не зробить великої погоди на фоні похмурого дня в цілому. Увечері йтиме дощ із грозою.

харків
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
 
Вранці ясно, ймовірність опадів 3%. Температура повітря +18°...+23°C (відчувається як +20°C). Вітер південно-західний, 3 м/с. Вологість повітря 74%. Атмосферний тиск 745 мм рт.ст.
 
Вдень  мінлива хмарність, ймовірність опадів 24%. Температура повітря +26°...+28°C (відчувається як +29°C). Вітер південно-західний, 4 м/с. Вологість повітря 60%. Атмосферний тиск 745 мм рт.ст.
 
Ввечері мінлива хмарність, ймовірність опадів 45%. Температура повітря +26°...+23°C (відчувається як +28°C). Вітер південно-західний, 5 м/с. Вологість повітря 56%. Атмосферний тиск 745 мм рт.ст.
 

Магнітні бурі

У неділю, 2 липня, суттєвих магнітних бур не очікується. Упродовж останніх 24 годин сонячна активність була на низькому рівні.

Народні прикмети

Якщо бджоли в цей день жалять і зляться, то найближчим часом варто чекати на посуху.
Веселка на небі віщує гарний день.
Якщо вночі мерехтять зірки, це означає, що кілька днів буде ясно та сухо.

 

Тэги:  прогноз погоди, погода, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
01.07 Погода Прогноз погоди у Харкові на 1 липня 30.06 Погода Прогноз погоди у Харкові на 30 червня 28.06 Погода Прогноз погоди у Харкові на 29 червня
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 