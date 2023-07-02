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02.07.2023  19:39   Дмитро Колонєй

Ворог обстріляв прикордонні селища Харківщини

Про стан бойових дій на Харківщині ввечері 2 липня 2023 року поінформували у Генштабі ЗСУ.

Обстріляли прикордонні селища Харківщини окупанти
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Генштаб ЗСУ, бойова обстановка на Харківщині наступна.
 
  • На Слобожанському напрямку противник зберігає військову присутність. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 30 населених пунктів Козача Лопань і Вовчанськ на Харківщині.
  • На Куп’янському напрямку артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Масютівка, Кислівка і Берестове Харківської області.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині ввечері 1 липня 2023 року.

 

Источник:   Генштаб ЗСУ
 Тэги:  агрессия россии, обстановка, харків
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