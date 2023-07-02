Ворог обстріляв прикордонні селища Харківщини

Про стан бойових дій на Харківщині ввечері 2 липня 2023 року поінформували у Генштабі ЗСУ.
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині ввечері 1 липня 2023 року.
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