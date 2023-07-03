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03.07.2023  09:09   Рита Парфенова

Увага водіям: на Харківщині прекриватимуть дорогу через розмінування

Повідомляється, що зранку 3 липня буде гучно поблизу села БайракІзюмського району.

розмінування

UPD 10:40  Рух відновлено

Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Балаклійську міську військову адміністрацію, 2 липня з 09:00 до 12:00 буде проводитись планове знищення вибухонебезпечних предметів поблизу села Байрак.

Через це саміі в ці години - з 09:00 до 12:00 - буде здійснюватись перекриття руху автотранспорту по дорозі Т-21-10 (об’їзна дорога, поблизу села Байрак) - кожну годину по 40 хвилин.

Раніше М писав, що щонайменше 9 населених пунктів Харківської області знаходились під обстрілами окупантів протягом доби з 2 по 3 липня.

 

байрак

Источник:   Балаклійська міська військова адміністрація
 Тэги:  дорога, розмінування, хареів, агрессия россии
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