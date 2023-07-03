03.07.2023 09:09 Рита Парфенова

Увага водіям: на Харківщині прекриватимуть дорогу через розмінування

Повідомляється, що зранку 3 липня буде гучно поблизу села БайракІзюмського району.

UPD 10:40 Рух відновлено

Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Балаклійську міську військову адміністрацію, 2 липня з 09:00 до 12:00 буде проводитись планове знищення вибухонебезпечних предметів поблизу села Байрак.



Через це саміі в ці години - з 09:00 до 12:00 - буде здійснюватись перекриття руху автотранспорту по дорозі Т-21-10 (об’їзна дорога, поблизу села Байрак) - кожну годину по 40 хвилин.

Раніше М писав, що щонайменше 9 населених пунктів Харківської області знаходились під обстрілами окупантів протягом доби з 2 по 3 липня.