Увага водіям: на Харківщині прекриватимуть дорогу через розмінування

Повідомляється, що зранку 3 липня буде гучно поблизу села БайракІзюмського району.
UPD 10:40 Рух відновлено
Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Балаклійську міську військову адміністрацію, 2 липня з 09:00 до 12:00 буде проводитись планове знищення вибухонебезпечних предметів поблизу села Байрак.
Через це саміі в ці години - з 09:00 до 12:00 - буде здійснюватись перекриття руху автотранспорту по дорозі Т-21-10 (об’їзна дорога, поблизу села Байрак) - кожну годину по 40 хвилин.
Раніше М писав, що щонайменше 9 населених пунктів Харківської області знаходились під обстрілами окупантів протягом доби з 2 по 3 липня.
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Стримувати роздратування сьогодні буде важче, ніж звичайно. Найкраще зайнятися справами, які не вимагають спілкування з іншими людьми.
Перша половина дня у Харкові буде ясною, а після обіду з'являться хмари. Ніч та ранок пройдуть без опадів. Удень очікується дощ, який до вечора повинен закінчитися.
3 липня – Міжнародний день відмови від поліетиленових пакетів.
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