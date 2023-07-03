У Харкові зупинили підозрілий автомобіль

Виявилося, що докуументи на машину мають ознаки підробки
Під час перевірки документів чоловік пред’явив свідоцтво про реєстрацію на транспортний засіб з явними ознаками підробки. Проводиться подальша перевірка.
РАніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові водій авто під час коменданської години потрапив у ДТП.
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Стримувати роздратування сьогодні буде важче, ніж звичайно. Найкраще зайнятися справами, які не вимагають спілкування з іншими людьми.
Перша половина дня у Харкові буде ясною, а після обіду з'являться хмари. Ніч та ранок пройдуть без опадів. Удень очікується дощ, який до вечора повинен закінчитися.
3 липня – Міжнародний день відмови від поліетиленових пакетів.
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