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03.07.2023  09:28   Рита Парфенова

У Харкові зупинили підозрілий автомобіль

Виявилося, що докуументи на машину мають ознаки підробки

поліція
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на начальника поліції Харківської області Володимира Тимошка.
 
За його словами, працівники відділу поліції № 1 ХРУП № 2 під час патрулювання зупинили автомобіль з ознаками ДТП під керуванням 38-річного водія.

Під час перевірки документів чоловік пред’явив свідоцтво про реєстрацію на транспортний засіб з явними ознаками підробки. Проводиться подальша перевірка.

РАніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові водій авто під час коменданської години потрапив у ДТП.

 

 

Источник:   Володимир Тимошко
 Тэги:  поліція, харків
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