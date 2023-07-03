У Харкові зупинили підозрілий автомобіль

03.07.2023 09:28 Рита Парфенова

Виявилося, що докуументи на машину мають ознаки підробки

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на начальника поліції Харківської області Володимира Тимошка.

За його словами, працівники відділу поліції № 1 ХРУП № 2 під час патрулювання зупинили автомобіль з ознаками ДТП під керуванням 38-річного водія.

Під час перевірки документів чоловік пред’явив свідоцтво про реєстрацію на транспортний засіб з явними ознаками підробки. Проводиться подальша перевірка.

РАніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові водій авто під час коменданської години потрапив у ДТП.