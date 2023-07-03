Харківський борець посів третє місце на Чемпионаті Європи

Харків'янин Володимир Кочанов здобув «бронзу» чемпіонату Європи U20 з боротьби
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА, спортивні змагання проходили в Іспанії.
В боротьбі вільним стилем у вазі до 125 кг Володимир Кочанов здолав представника Грузії, але у півфіналі поступився борцю з Азербайджану, який в підсумку здобув срібло чемпіонату.
В поєдинку за третє місце харківський борець впевнено переміг суперника з Фінляндії та став бронзовим призером.
Золота медаль в цій вазі дісталася спортсмену з Туреччини.
Загалом збірна України з вільної боротьби здобула на цьому чемпіонаті 2 золоті та 2 бронзові медалі.
Нагадаємо, що 27 червня на цьому чемпіонаті Європи U20 в боротьбі греко-римським стилем бронзовим призером став харків'янин Руслан Абдієв.
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