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03.07.2023  10:15   Рита Парфенова

Харківський борець посів третє місце на Чемпионаті Європи

Харків'янин Володимир Кочанов здобув «бронзу» чемпіонату Європи U20 з боротьби

Харків'янин Володимир Кочанов здобув «бронзу» чемпіонату Європи U20 з боротьби

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА, спортивні змагання проходили в Іспанії.

В боротьбі вільним стилем у вазі до 125 кг Володимир Кочанов здолав представника Грузії, але у півфіналі поступився борцю з Азербайджану, який в підсумку здобув срібло чемпіонату.

В поєдинку за третє місце харківський борець впевнено переміг суперника з Фінляндії та став бронзовим призером.

Золота медаль в цій вазі дісталася спортсмену з Туреччини.

Загалом збірна України з вільної боротьби здобула на цьому чемпіонаті 2 золоті та 2 бронзові медалі.

Нагадаємо, що 27 червня на цьому чемпіонаті Європи U20 в боротьбі греко-римським стилем бронзовим призером став харків'янин Руслан Абдієв.

 

Источник:   ХОВА
 Тэги:  спорт, боротьба, харків
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