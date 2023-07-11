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11.07.2023  13:55   Віталій Хінєвіч

У Харківській області викрито колаборантку, яка працювала в окупаційній адміністрації

Дізнанням встановлено, що під час окупації збройними силами рф Куп’янського району підозрювана добровільно погодилась працювати на загарбників.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.
 
31-річна жінка влаштувалась на роботу так званою «и. о. специалиста сектора внутренней политики Кондрашовского территориального отдела ВГА Купянского района», про що було видано відповідний наказ.
 
Колаборантка переважно займалась реєстрацією кореспонденції, а також виконувала вказівки та доручення безпосереднього керівника.
 
Викриття протиправної діяльності проводилось спільно з Куп’янським РВП ГУНП в Харківській області за оперативного супроводу Управління СБУ в Харківській області.
 
За процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області повідомлено про підозру 31-річній жінці за фактом колабораційної діяльності (ч. 2 ст. 111-1 КК України).
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що батько з синами завозили зброю до Харкова.
 
Источник:   Харківська обласна прокуратура
 Тэги:  агрессия россии, харків
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