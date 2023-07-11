У Харківській області викрито колаборантку, яка працювала в окупаційній адміністрації

Дізнанням встановлено, що під час окупації збройними силами рф Куп’янського району підозрювана добровільно погодилась працювати на загарбників.
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День просто ідеальний для організації будь-чого – від ділових переговорів до пікніка на природі чи вечірки у колі друзів.
У Харкові хмарна погода трималася до самого вечора. Вранці та вдень опадів не спостерігалося, а ввечері розпочався дощ із грозою.
Сьогодні планета відзначає Всесвітній день шоколаду - відомого афродизіаку, і Всесвітній день народонаселення, чисельність якого, як відомо, залежить від кохання.
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