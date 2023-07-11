11.07.2023 13:15 Віталій Хінєвіч

Про реконструкцію Ізюмської лікарні повідомили у МОЗ України

Реконструкція лікарні в Ізюмі є одним із пріоритетних проєктів, втілення якого дозволить повноцінно забезпечити населення деокупованої частини Харківщини якісною та доступною медичною допомогою.

Про це перший заступник міністра охорони здоровʼя Сергій Дубров повідомив під час робочої поїздки до Харківської області. Передає РЕДПОСТ із посиланням на МОЗ України.

Перший заступник міністра охорони здоровʼя Сергій Дубров ознайомився з проєктом реконструкції пошкодженої росіянами Центральної районної лікарні в Ізюмі.

Участь у заході також взяли представники Агентства міжнародної технічної експертизи «Expertise France», заступник голови Харківської ОВА Михайло Харнам, директор Харківського ДОЗ Максим Хаустов, представники місцевої влади та керівництво Ізюмської ЦРЛ.

Французька делегація оглянула масштаби руйнувань, стан наявного медобладнання та поспілкувалась з медиками.

«В Ізюмі практично немає будівель, які б не зазнали пошкоджень або руйнування внаслідок обстрілів та бомбардувань москальських виродків, не стала виключенням і вся медична інфраструктура міста. Незадовго до окупації відремонтована районна лікарня, з новеньким компʼютерним томографом, сучасними операційними та відділенням інтенсивної терапії перетворились на гори будівельного сміття та брухту.

Але і під час окупації заклад не зупинив свою роботу, а співробітники не перейшли на бік окупанта. Зараз у лікарні, навіть попри пошкодження, надається медична допомога. Також забезпечено критичну потребу кадрового складу, лікарських засобів, розхідних матеріалів та обладнання», – зазначив Сергій Дубров.

Він розповів, що під час окупації регіону медична допомога надавалась в підвальному приміщенні, яке слугувало бомбосховищем не лише для пацієнтів та медичних працівників, а і для всіх мешканців міста. В підвалі надавали невідкладну допомогу, оперували поранених та приймали пологи.

Після деокупації території було розпочато процес відновлення інфраструктури.

В основу відбудови лікарні покладаються принципи доступності її послуг, сучасності та зручності для населення. Наразі експерти з технічної допомоги ознайомились з ескізним проєктом реконструкції Ізюмської лікарні, обговорили черговість завдань.

Заступник міністра охорони здоровʼя також акцентував, що лікарня вже забезпечується необхідним обладнанням. Зокрема, вже встановлено новий компʼютерний томограф, який напередодні МОЗ передало до медзакладу. Наступного тижня його буде введено в експлуатацію.