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11.07.2023  12:50   Віталій Хінєвіч

Батько з синами завозили зброю до Харкова

Зловмисники під виглядом волонтерів їздили до прифронтової території та перевозили вогнепальну зброю, набої та інші військові засоби ураження.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.
 
Харків’яни 36, 42 і 69 років розпочали свою протиправну діяльність з кінця лютого 2022 року. Зброю та боєприпаси вони зберігали у гаражі неподалік від місця мешкання. 
 
7 липня слідчі відділу поліції № 1 ХРУП № 1  за  оперативним супроводом ДСР НПУ та СБУ під процесуальним керівництвом Слобідської окружної прокуратури міста Харкова провели обшук у гаражному приміщенні та вилучили велику кількість боєприпасів, вибухівки, протитанкових мін, РПГ, мінометні снаряди, підривачі, огнемет, гранати та інше. 
 
 
Слідчі дії проводились у рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 7 років позбавлення волі.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що чоловік у Харківській області пограбував жінку в лікарні.
 
Источник:   Поліція Харківської області
 Тэги:  кримінал, харків
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