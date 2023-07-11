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11.07.2023  12:25   Віталій Хінєвіч

Укрзалізниця призначає тимчасовий нічний рейс Інтерсіті+ сполученням Київ-Харків

Один iз найбільш популярних і завантажених напрямків Укрзалізниці отримає тимчасовий нічний рейс швидкісним Hyundai Rotem.


Укрзалізниця
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Укрзалізницю.
 
Поїзд №720 відправлятиметься з Києва з 16 липня по 9 серпня по неділях, середах та пʼятницях о 23:53 і прибуватиме до Харкова о 05:04. В зворотному напрямку, з Харкова, поїзд №719 відправлятиметься з 16 липня по неділях, середах та пʼятницях о 23:33 і прибуватиме до Києва о 4:56.
З 19 липня розклад поїзда буде незначним чином скоригований через проведення ремонтних робіт на дільниці курсування.
Квитки на поїзд вже доступні в застосунку Укрзалізниці, у чат-боті, на сайті та в касах вокзалів.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харківській області продовжують відновлювати штучні споруди.
 
Источник:   Укрзалізниця
 Тэги:  поїзд, укрзалізниця, харків
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