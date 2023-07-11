11.07.2023 12:15 Віталій Хінєвіч

Поліція Харківської області розшукує зниклу дівчинку

Працівники Лозівського районного відділу поліції встановлюють місцезнаходження неповнолітньої Діани Нємих, 2005 року народження.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

11 липня близько 00:30 до районного відділу поліції звернулась бабуся дівчини. Вона повідомила, що коли родина лягла спати, дівчина непомітно пішла з дому.

Її прикмети: зріст близько 165 см, коротке світло-каштанове волосся, чуб висвітлений, карі очі.

Була одягнена в блакитну спідницю з білими квітами, легкий светр, темно-зелені кросівки, має чорну сумочку на ланцюжку.

Шановні громадяни, якщо ви володієте будь-якою інформацією про розшукувану, просимо повідомити за телефонами: «102» або (057) 459 00 64.

Раніше РЕДПОСТ писав, що маленьку дитину розшукували в Харківській області.