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12.07.2023  08:30   Віталій Хінєвіч

Водіїв попередили про можливий затор на трасі у Харківській області

На ділянці траси проводитимуться ремонтні роботи.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Службу відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області.
 
На автомобільній дорозі Р-78 Харків – Зміїв – Балаклія – Гороховатка(в межах села  Задонецьке) у зв‘язку з проведенням аварійних робіт на тимчасовій штучній споруді можливе ускладнення руху 12 липня з 09:00 до 16:00. 
 
Служба відновлення просить дотримуватись правил дорожнього руху, звертати увагу на дорожні знаки та не перешкоджати роботі дорожників.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що Укрзалізниця призначає тимчасовий нічний рейс Інтерсіті+ сполученням Київ-Харків.
 
Источник:   Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області
 Тэги:  харків, дороги
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