12.07.2023 08:30 Віталій Хінєвіч

Водіїв попередили про можливий затор на трасі у Харківській області

На ділянці траси проводитимуться ремонтні роботи.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Службу відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області.

На автомобільній дорозі Р-78 Харків – Зміїв – Балаклія – Гороховатка(в межах села Задонецьке) у зв‘язку з проведенням аварійних робіт на тимчасовій штучній споруді можливе ускладнення руху 12 липня з 09:00 до 16:00.

Служба відновлення просить дотримуватись правил дорожнього руху, звертати увагу на дорожні знаки та не перешкоджати роботі дорожників.