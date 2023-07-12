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12.07.2023  08:15   Віталій Хінєвіч

У Харківській області виникла пожежа через обстріл

Протягом доби з 11 липня по 12 липня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.
 
О 19:40 російські окупанти обстріляли село Вишневе Борівської громади. Виникло загоряння насіння соняшника у складському приміщенні. До місця події вирушили рятувальники 60-ї ДПРЧ разом із колегами з Луганського гарнізону ДСНС та через постійні повторні обстріли вони змушені були повернутися до місця постійної дислокації.
 
Загалом за період було здійснено 14 оперативних виїздів, з яких:
 
  • 5 – на ліквідацію пожеж, 1 з яких спричинив ворожий обстріл;
  • 1 – чергування;
  • 5 – для надання допомоги населенню;
  • 3 – інші виїзди.

Раніше РЕДПОСТ писав, що ворог обстрілював Харківську область.

Источник:   Головне управління ДСНС України у Харківській області
 Тэги:  агрессия россии, харків
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