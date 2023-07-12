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12.07.2023  08:00   Віталій Хінєвіч

Ворог обстрілював Харківську область

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
 
Протягом минулої доби ворог завдав авіаційного удару в районі Ветеринарного Харківської області. 
 
Здійснив мінометні та артилерійські обстріли по населених пунктах: Стрілеча, Ветеринарне, Строївка і Сотницький Козачок на Харківщині.
 
На Куп’янському напрямку наші воїни стійко тримають оборону. Ворог завдав авіаційного удару в районах населених пунктів Подоли, Кучерівка та Кислівка Харківської області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Красне Перше, Кам’янка,  Дворічна, Западне, Масютівка, Кислівка Харківської області.
 
Источник:   Генеральний штаб ЗСУ
 Тэги:  агрессия россии, харків
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