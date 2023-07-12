Ворог обстрілював Харківську область

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Гороскоп на 12 липня для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки Розраховувати сьогодні варто насамперед на себе, а не на інших. Живіть за формулою: «Сім разів відміряй…».

Прогноз погоди у Харкові на 12 липня Незважаючи на хмарний ранок та похмурий день, вечір у Харкові обіцяє бути ясним. Без опадів.