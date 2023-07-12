12.07.2023 07:35

12 липня: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

12 липня (за старим стилем – 29 червня) відзначається народне свято «Петрів день». У православному церковному календарі цей день присвячується пам'яті одразу двох апостолів - Петра та Павла. Інші назви – Петри-Павли, Петрове говіння, Петрок, Мирська свічка.

Петро і Павло вважаються найбільшими проповідниками Христового вчення і навіть засновниками самої християнської релігії.

На християнські погляди саме в апостола Петра знаходяться ключі від раю: він воротар біля райської брами. Його іноді так і називають: Петро-ключник, або Петро «золоті ключі».

Незважаючи на те, що 12 липня – це день Петра та Павла, 12 липня на Русі зазвичай шанували лише пам'ять апостола Петра. Святому ж Павлу молитви підносилися наступного дня, «щоб не ображався».

12 липня у День святих апостолів Петра та Павла православні завершують Петрів піст.

Люди влаштовували обітні частування – накривали багаті столи для всіх, хто не міг собі цього дозволити. На бенкети запрошували бідних сусідів та родичів, жебраків та мандрівників.

На Петра обов'язково пекли сирні мандрики. У різних регіонах вони мали різні варіанти, але основною формою цього печива були пончики з борошна пшеничного і сиру. За легендою, саме мандрики були головною їжею Петра та Павла, коли вони їздили світом. Звідси і походить назва цих ласощів.

У деяких місцях була традиція тещам приносити для зятів сир, а зятям – принародно пригощати тещ ласощами. Хрещені ж дарували своїм хрещеникам пшеничні пироги.

Молодь на Петрів день влаштовувала «шухарилки» чи «городки» – різні витівки. Зокрема, кріпили над дверима відро води, перегороджували дороги, прив'язували камінчик до мотузочки і стукали у вікно тощо.

А ще цього дня треба було покататися на гойдалці. Якщо в цей момент засміятися, то неодмінно будеш щасливим. А якщо заплачеш, то життя скоротиш. Оскільки апостол Петро був рибалкою, він вважається покровителем рибного промислу. Рибалки молилися йому про удачу, просили підказати: чи вдасться лов, чи буде буря, чи варто закидати сіті. Петрове свято було також днем здійснення судів і сплати мит. Церква отримувала так звану «петровську данину».

Практично у всіх великих містах та селах проходили петровські торги.

У Петров день було прийнято вмиватися водою із трьох ключів (це гарантувало захист Петра протягом року). Також селяни виходили подивитися, як сходитиме сонце: збиралися вночі на пагорбах, розпалювали багаття і проводили час в очікуванні світанку в іграх та піснях. Вважалося, що на Петра Павла сонце «грає» у небі: то заблищить різними квітами, то засяє ясно, то здійметься, то опуститься.

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Щороку 12 липня своє свято відзначають представники однієї з найромантичніших спеціальностей у світі – бортпровідники цивільної авіації, найбільш відомі нам як стюарди та стюардеси.

Вважається, що ця професія виникла в Німеччині в 1928 році, коли на борт літака стали брати спеціальну людину, до обов'язків якої входило забезпечення сервісу під час польоту, – стюарда. Насамперед займався другий пілот літака, що було ризиковано з погляду безпеки польоту.

Спочатку функції бортпровідників виконували чоловіки – найчастіше були ними колишні офіціанти дорогих ресторанів. Проте вже 1930 року в Сполучених Штатах виникла ідея залучити до роботи привабливих дівчат – це мало стати додатковою рекламою пасажирських авіаперевезень. Існував і ще один аргумент на користь представниць прекрасної статі: вони менше важили, що мало велике значення для тогочасних літаків.

У наші дні вага бортпровідника не така важлива. Зате під час підбору персоналу часто використовується принцип «трьох О»: це зовнішній образ (мова, міміка, макіяж, зовнішня привабливість); образ внутрішній (наявність рис характеру); образ професійний (професійні знання та навички).

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А ще сьогодні відзначають День фотографа. Точніше, не зовсім так: День святої Вероніки, покровительки фотографів. За переказами, св. Вероніка серед інших людей слідувала за Ісусом Христом на Голгофу. Коли знеможений Спаситель упав, свята Вероніка піднесла йому свою хустку, витерти піт з лиця. На тканині відобразився образ Спасителя. Коли було винайдено фотографію папським декретом св. Вероніка була оголошена покровителькою фотографії та фотографів.

Також у цей день...

У 1880 народився Чарлз Альберт Броунінг-молодший, більш відомий як Тод Броунінг, американський кінорежисер, актор і сценарист, один з основоположників жанру фільмів жахів.

1900 – народився Павло Кононенко, український письменник («Гостра могила», «Шум у гущавині»).

1904 – народився Пабло Неруда (справжнє ім'я Рікардо Елізер Нафталі Рейєс Басуальто), чилійський поет, лауреат Нобелівської премії 1971 року «за поезію, яка з надприродною силою втілила в собі долю цілого континенту» («Іспанія» , "Меморіал Чорного острова").

1962 – відбувся перший концерт Rolling Stones у Лондоні. На сцену Марки-клубу вийшли Мік Джаггер, Кейт Річардс, Брайан Джонс, Дік Тейлор (бас-гітара) та Мік Ейворі (ударні).

1978 – народилася Мішель Родрігес, американська актриса («Форсаж», «S.W.A.T.», «Обитель зла», «Аватар», «Мачете») та продюсер.

1998 - футбольна збірна Франції вперше стала чемпіоном світу з футболу, обігравши у фіналі збірну Бразилії з рахунком 3:0.

2011 - Нептун завершив свій перший з моменту відкриття планети в 1846 повний оборот навколо Сонця.

Іменини відзначають: Григорій, Павло, Петро.