12.07.2023 09:25 Віталій Хінєвіч

«Готуємося до наступного опалювального сезону. Щодня. Без вихідних» – Ігор Терехов

Харківський міський голова Ігор Терехов повідомив про хід підготовки міста до опалювального сезону, передає РЕДПОСТ .

"Всю минулу зиму ворог атакував критичну інфраструктуру та теплові підприємства Харкова. Окупанти намагалися посіяти паніку серед харків'ян і заморозити місто. Нашим героїчним тепловикам минулоріч довелося і перекладати труби над землею, і працювати під обстрілами. І перезапускати систему опалення міста вісім разів, що взагалі безпрецедентно для України!

Сьогодні ми готуємося до наступного опалювального сезону. Щодня. Без вихідних. Наші комунальники планують перекласти рекордні 220 км теплових мереж, що на 20 км більше, ніж торік. І це в умовах війни! На сьогодні перекладено майже 90 кілометрів, і роботи тривають.

А ще плануємо встановити 14 модульних котелень та п’ять міні-ТЕЦ.

Станом на зараз об’єкти КП «ХТМ» підготовлені до зими на 48%.

Упевнений, що ми проведемо всі заплановані роботи якісно та вчасно. Навіть попри те, що ворог продовжує тероризувати нас обстрілами. Але в нього нічого не вийде. Ми долали важкі виклики раніше, впораємося й далі. Бо Харків – залізобетон!",- Ігор Терехов.