В воскресенье вечером в Харькове возле стадиона Металлист не проедешь

Ввиду домашнего матча "Металлиста" движение возле футбольной арены в Харькове будет запрещено 22 августа 2021 года с 16:00 до 21:00.
Напомним, ранее мы писали о том, что на площади Конституции временно ограничивается парковка транспорта.
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Если вы хотели заручиться чьим-то покровительством, легче всего сделать это именно сегодня: люди с удовольствием будут чувствовать свою значимость, выступая советчиком или опекуном.
Облачная погода будет держаться в Харькове до самого вечера. Возможен кратковременный дождь. Местами гроза, град и шквал, 15-20 м/с.
Всемирный день лени - неофициальный, но самый настоящий праздник, который широко отмечается во многих странах мира именно 20 августа.
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