20.08.2021 14:41

В воскресенье вечером в Харькове возле стадиона Металлист не проедешь

Ввиду домашнего матча "Металлиста" движение возле футбольной арены в Харькове будет запрещено 22 августа 2021 года с 16:00 до 21:00.



//fc-metalist.com

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на горсовет, в воскресенье будет запрещен проезд тарспорта возле стадиона «Металлист».

Ограничения касаются Власовского переулка, улиц Храмова и Плехановской, на участке между улицами Молочной и Державинской.

Движение будет запрещено с 16:00 до 21:00 и связано связано с проведением на стадионе «Металлист» футбольного матча между командами ФК «Металлист» и ФК «Оболонь».

На период проведения матча будут закрыты для входа/выхода станции метро «Спортивная» и «Метростроителей».

Напомним, ранее мы писали о том, что на площади Конституции временно ограничивается парковка транспорта.