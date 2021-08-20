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20.08.2021  14:41   

В воскресенье вечером в Харькове возле стадиона Металлист не проедешь

Ввиду домашнего матча "Металлиста" движение возле футбольной арены в Харькове будет запрещено 22 августа 2021 года с 16:00 до 21:00.


//fc-metalist.com
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на горсовет, в воскресенье будет запрещен проезд тарспорта возле стадиона «Металлист».
 
Ограничения касаются Власовского переулка, улиц Храмова и Плехановской, на участке между улицами Молочной и Державинской.
 
Движение будет запрещено с 16:00 до 21:00 и связано связано с проведением на стадионе «Металлист» футбольного матча между командами ФК «Металлист» и ФК «Оболонь».
 
На период проведения матча будут закрыты для входа/выхода станции метро «Спортивная» и «Метростроителей».

Напомним, ранее мы писали о том, что на площади Конституции временно ограничивается парковка транспорта.

 

 

Тэги:  запрет движения, харьков, стадион металлист, оболонь, металлист, храмова, плехановская, молочная, державинская
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