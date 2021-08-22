22.08.2021 13:31

Как в Холодногорском районе отмечали День города (фото)

Праздничные мероприятия, посвященные Дню города Харькова, 78-й годовщине освобождения от нацистских захватчиков и Дню Независимости Украины, прошли 21 августа в Холодногорском районе.





Праздники состоялись в микрорайоне «Городок», скверах им. Добродецкого и Холодногорском, сообщает Праздники состоялись в микрорайоне «Городок», скверах им. Добродецкого и Холодногорском, сообщает РЕДПОСТ

Жителям района предложили поучаствовать в спортивных мастер-классах, флешмобе и пенной вечеринке. Также были организованы шоу мыльных пузырей, кинопоказ, вокальные батлы, выступления творческих коллективов, конкурс «Мини-мисс и Мини-мистер Холодногорского района», выставка коммунальных предприятий и пр.

В празднике принял участие секретарь Харьковского городского совета Игорь Терехов, который поздравил харьковчан с наступающими праздниками.

«Мы отмечаем 367 лет основания города. Мы гордимся тем, что каждый уголок города - прекрасен. Мы гордимся нашим комфортным городом и будем все вместе делать все, чтобы он процветал. Всех с праздником! Счастья, здоровья и процветания Харькову!» - отметил Игорь Терехов.

Фотогалерея