Как в Холодногорском районе отмечали День города (фото)

Праздничные мероприятия, посвященные Дню города Харькова, 78-й годовщине освобождения от нацистских захватчиков и Дню Независимости Украины, прошли 21 августа в Холодногорском районе.
Будут отлично удаваться любые дела, в которых надо думать головой, будь то учеба, наука или планирование. А вот область чувств и эмоций временно отступит на второй план.
В Харькове ясному утру придет на смену пасмурный день, но к вечеру облака должны рассеяться. Без осадков.
Ежегодно 22 августа проходит Всеукраинский День памяти работников органов внутренних дел, которые погибли при исполнении служебных обязанностей.
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