Возле Экопарка под Харьковом – тройное ДТП (видео)

На обычно перегруженном в выходные участке Окружной дороги Харькова – тройное ДТП.
После полудня 22 августа на Окружной дороге в районе Экопарка произошло дорожно-транспортное происшествие с тремя автомобилями, сообщает корреспондент РЕДПОСТ.
Участниками столкновения стали автомобили ВАЗ-2107, ЗАЗ Таврия и Опель.
В аварии есть пострадавшие как минимум один пострадавший – женщина. Скорая уже подъехала на место ДТП.
В сторону Алексеевки автомобильная тянучка.
Ранее мы писали, что на перекрестке улиц Веринской и Тюринской столкнулись автомобиль-водовоз ЗИЛ 130 и легковой автомобиль ЗАЗ Таврия.
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