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22.08.2021  12:37   

Возле Экопарка под Харьковом – тройное ДТП (видео)

На обычно перегруженном в выходные участке Окружной дороги Харькова – тройное ДТП.


Фото из открытых источников

После полудня 22 августа на Окружной дороге в районе Экопарка произошло дорожно-транспортное происшествие с тремя автомобилями, сообщает корреспондент РЕДПОСТ.

Участниками столкновения стали автомобили ВАЗ-2107, ЗАЗ Таврия и Опель.

В аварии есть пострадавшие как минимум один пострадавший – женщина. Скорая уже подъехала на место ДТП.

В сторону Алексеевки автомобильная тянучка.

Ранее мы писали, что на перекрестке улиц Веринской и Тюринской столкнулись автомобиль-водовоз ЗИЛ 130 и легковой автомобиль ЗАЗ Таврия.

Тэги:  дтп, харьков
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