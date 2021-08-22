22.08.2021 12:37

Возле Экопарка под Харьковом – тройное ДТП (видео)

На обычно перегруженном в выходные участке Окружной дороги Харькова – тройное ДТП.



Фото из открытых источников

После полудня 22 августа на Окружной дороге в районе Экопарка произошло дорожно-транспортное происшествие с тремя автомобилями, сообщает корреспондент РЕДПОСТ.

Участниками столкновения стали автомобили ВАЗ-2107, ЗАЗ Таврия и Опель.

В аварии есть пострадавшие как минимум один пострадавший – женщина. Скорая уже подъехала на место ДТП.

В сторону Алексеевки автомобильная тянучка.

Ранее мы писали, что на перекрестке улиц Веринской и Тюринской столкнулись автомобиль-водовоз ЗИЛ 130 и легковой автомобиль ЗАЗ Таврия.