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22.08.2021  12:04   

ДТП: водовоз и легковушка столкнулись в Харькове (видео)

В столкновении пострадали два человека


// Патрульная полиция

Утром 22 августа на перекрестке улиц Веринской и Тюринской произошло ДТП с травмированными, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Патрульной полиции.

Там столкнулись автомобиль-водовоз ЗИЛ 130 и легковой автомобиль ЗАЗ Таврия.

По словам свидетелей ДТП, ЗИЛ заканчивал маневр, но Таврия не дала ему это сделать.

После столкновения грузовик врезался в электроопору. Сейчас на месте работают аварийные службы.

В ДТП двое пострадавших: водителя и пассажирку из автомобиля ЗАЗ медики скорой помощи госпитализировали в больницу.

Обстоятельства происшествия устанавливает следственно-оперативная группа.

Напомним, 17 августа примерно в 6:30 на перекрестке улиц Полтавский Шлях и Победителей произошло столкновение автомобиля скорой медицинской помощи «Peugeot Boxer» под управлением 42-летнего водителя и легкового авто «Kia Sorento», за рулем которого находился 50-летний мужчина. В результате аварии пострадала 38-летняя женщина, она доставлена в больницу.

ДТП Харьков: ЗИЛ 130 и ЗАЗ Таврия столкнулись на перекрестке улиц Веринской и Тюринской

Тэги:  дтп, харьков
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