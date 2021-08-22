В Харькове проходит международная конференция

Международная конференция «Опыт реализации масштабных инфраструктурных проектов в городах-партнёрах» открылась 22 августа в Харькове.
Участие в конференции приняли делегации из Познани(Польша), Ченстохов (Польша), Еревана (Армения), Тбилиси(Грузия), Ришон ЛеЦион (Израиль), Марибон (Словения) .
Открыл мероприятие и поприветствовал присутствующих исполняющий обязанности Харьковского городского головы Игорь Терехов.
Харьковчане с гордостью рассказали об уникальном опыте реализации такого проекта как первый в Украине зоопарк европейского уровня.
«Современный уровень и подход к содержанию животных, отсутствие решёток, смотровые площадки с соблюдением системы безопасности. Всё согласовано Европейской ассоциацией зоопарков и аквариумов, что даёт право приобретать новых животных», – рассказала заместитель директора Харьковского зоопарка Карина Детюк.
Тема вызвала большой интерес у иностранных гостей.
Также участники конференции – харьковчане поделились, как происходит ревитализация исторического здания в городе, как ведётся работа с общественными организациями в рамках развития рынка социальных услуг.
Будут отлично удаваться любые дела, в которых надо думать головой, будь то учеба, наука или планирование. А вот область чувств и эмоций временно отступит на второй план.
В Харькове ясному утру придет на смену пасмурный день, но к вечеру облака должны рассеяться. Без осадков.
Ежегодно 22 августа проходит Всеукраинский День памяти работников органов внутренних дел, которые погибли при исполнении служебных обязанностей.
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