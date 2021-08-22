22.08.2021 10:45

В Харькове проходит международная конференция

Международная конференция «Опыт реализации масштабных инфраструктурных проектов в городах-партнёрах» открылась 22 августа в Харькове.



// РЕДПОСТ

Участие в конференции приняли делегации из Познани(Польша), Ченстохов (Польша), Еревана (Армения), Тбилиси(Грузия), Ришон ЛеЦион (Израиль), Марибон (Словения) .



Открыл мероприятие и поприветствовал присутствующих исполняющий обязанности Харьковского городского головы Игорь Терехов.



Харьковчане с гордостью рассказали об уникальном опыте реализации такого проекта как первый в Украине зоопарк европейского уровня.

«Современный уровень и подход к содержанию животных, отсутствие решёток, смотровые площадки с соблюдением системы безопасности. Всё согласовано Европейской ассоциацией зоопарков и аквариумов, что даёт право приобретать новых животных», – рассказала заместитель директора Харьковского зоопарка Карина Детюк.



Тема вызвала большой интерес у иностранных гостей.



Также участники конференции – харьковчане поделились, как происходит ревитализация исторического здания в городе, как ведётся работа с общественными организациями в рамках развития рынка социальных услуг.









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