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22.08.2021  10:45   

В Харькове проходит международная конференция

Международная конференция «Опыт реализации масштабных инфраструктурных проектов в городах-партнёрах» открылась 22 августа в Харькове.


// РЕДПОСТ

Участие в конференции приняли делегации из Познани(Польша), Ченстохов (Польша), Еревана (Армения), Тбилиси(Грузия), Ришон ЛеЦион (Израиль), Марибон (Словения) .

Открыл мероприятие и поприветствовал присутствующих исполняющий обязанности Харьковского городского головы Игорь Терехов.

Харьковчане с гордостью  рассказали об уникальном опыте реализации такого проекта как первый в Украине зоопарк европейского уровня.

«Современный уровень и подход к содержанию животных, отсутствие решёток, смотровые площадки с соблюдением системы безопасности. Всё согласовано Европейской ассоциацией зоопарков и аквариумов, что даёт право приобретать новых животных», – рассказала заместитель директора Харьковского зоопарка  Карина Детюк.

Тема вызвала большой интерес у иностранных гостей.

Также участники конференции – харьковчане поделились, как происходит ревитализация исторического здания в городе, как ведётся работа с общественными организациями в рамках развития рынка социальных услуг.



 

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Тэги:  конфренция, харьков
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