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22.08.2021  10:12   Рита Парфенова

Аварийное отключение воды в Харькове 22 августа. Список адресов

В части домов восемь районов Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.


Фото из открытых источников

Аварийное отключение воды в Харькове 22 августа

Воду временно отключат для проведения ремонтно-восстановительных работ, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на КП «Харьковводоканал».

Коммунальщики уточнили, в каких районах города будут проводиться отключения воды.

Индустриальный район:
ул. Мира, 94, 96, ул. Проскуровская (ч/с), пр. Индустриальный (Фрунзе) (ч/с) до 20:00 22 августа.

Киевский район:
ул. Старошишковская, 12 (п. №1, стояк), ул. Астрономическая, 37 (п. №5, стояк), ул. Старошишковская, 9-а (п. №1, стояк) до 20:00 22 августа.

Московский район:
ул. Леся Сердюка, 14 (п. №1, стояк) до 17:00 22 августа.; ул. Валентиновская (Блюхера), 46-а (кор. №1, п. №1) до 20:00 22 августа.

Новобаварский район:
пр. Любови Малой (Постышева) (ч/с), ул. Полтавский Шлях, 181 (п. №1), ул. Власенко, 9 (п. №9, стояк) до 20:00 22 августа.; ул. Академика Богомольца, 37 (п. №2, стояк) до 20:00 23 августа.

Основянский район:
ул. Кузнечная, 21, 23 до 20:00 22 августа.

Слободской район:
пр. Льва Ландау (50 лет СССР), 12 (п. №3, стояк), проезд Садовый, 24 (п. №1, стояк) до 20:00 22 августа.; ул. Мухачева (Войкова), 20 (п. №2, стояк) до 20:00 23 августа.

Холодногорский район:
ул. Псковская (ч/с), ул. Осетинская (ч/с), пер. Осетинский (ч/с) до 20:00 22 августа.

Шевченковский район:
ул. 23 Августа, 36-а (п. №1, стояк), ул. Ляпунова, 7 (п. №5, стояк), пр. Людвига Свободы, 46-б (п. №2, стояк), пр. Победы, 74-г (п. №1, стояк) до 20:00 22 августа.

Напомним, 21 августа в восьми районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключили воду.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  отключение воды, харьков
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