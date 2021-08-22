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22.08.2021  08:48   

Жители Новобаварского района Харькова отметили приближающиеся праздники (фото)

Праздничные мероприятия, посвященные Дню города, 78-й годовщине освобождения Харькова от нацистских захватчиков и Дню Независимости Украины прошли 21 августа в Новобаварском районе.

Парк Сафарова, дискотека, Харьков

Праздники состоялись в сквере им. Фариса Сафарова и в парке им. Квитки-Основьяненко.

Харьковчане приняли участие в различных активностях - конкурсах и играх, мастер-классах, дискотеке. Также было организовано пенное шоу и фейерверки.

В торжествах принял участие секретарь Харьковского городского совета Игорь Терехов.

«Мы здесь собрались в преддверии самого главного городского праздника! Я считаю, что у нас каждый район - самый крутой! Всех поздравляю с наступающими праздниками, желаю вам добра, мира, здоровья, а Харькову - процветания!» - отметил Игорь Терехов.

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Тэги:  праздник, новобаварский, день города, харьков, терехов
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