20.08.2021 18:44

В Харькове на день перекроют Белгородское шоссе

Магистраль в Харькове придется объезжать с 6:00 до 21:00 22 августа 2021 года.



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Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на горсовет, движение по Белгородскому шоссе, на участке между проспектом Академика Курчатова и Окружной дороой, и на автодороге М-20 «Харьков-Щербаковка» запретят с 6:00 до 21:00 22 августа.

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с проведением автофестиваля «KHARKIV DRAGRACING FEST».

Объезд закрытого участка будет организован по прилегающим улицам: проспекту Академика Курчатова, улицам Академической, Академика Волкова, Академика Вальтера, Академика Синельникова и Окружной дороге.

В связи с этим, троллейбус №50 будет курсировать по такому маршруту: разворотный круг «Пятихатки» - пр. Академика Курчатова - ул. Академическая - ул. Академика Вальтера - ул. Академика Волкова - пр. Академика Курчатова - Белгородское шоссе - ул. Сумская - пл. Конституции.

В обратном направлении троллейбус будет курсировать по своему основному маршруту.