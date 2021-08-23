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23.08.2021  06:00   

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на понедельник, 23 августа

Уже с самого утра в Харькове распогодится, и ничто не будет напоминать о пасмурных предрассветных часах. Без осадков.


Фото: Василий Голосный

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на понедельник, 23 августа

23 августа на Харьковщине ожидается погода без осадков и с комфортными температурами благодаря влиянию поля повышенного давления и свежей воздушной массы из Скандинавии, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

Утром ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +15°...+20°C (ощущается как +18°C). Ветер северо-восточный, 4 м/с. Влажность воздуха 50%. Атмосферное давление 754 мм рт.ст.

Днем ясно, вероятность осадков 4%. Температура воздуха +24°...+27°C (ощущается как +29°C). Ветер северо-восточный, 4 м/с. Влажность воздуха 32%. Атмосферное давление 754 мм рт.ст.

Вечером ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +26°...+20°C (ощущается как +28°C). Ветер северный, 3 м/с. Влажность воздуха 24%. Атмосферное давление 753 мм рт.ст.

Вероятность магнитных бурь: 5%. Космическая погода будет благоприятной. В течение всего дня ожидаются только незначительные геомагнитные колебания, которые никак не повлияют на метеозависимых людей.

Народные приметы. Если сегодня стоит сильная жара, то жарко будет всю осень. Если идет дождь, то он будет идти всю осень.

Смотри в полдень на воду: коли тиха, то осень будет тихая, а зима без вьюг.

Тэги:  погода в харькове, прогноз погоды, харьков
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