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31.08.2021  08:24   Рита Парфенова

Аварийное отключение воды в Харькове 31 августа. Список адресов

В части домов шести районов Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.


Фото из открытых источников

Воду временно отключат для проведения ремонтно-восстановительных работ, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на КП «Харьковводоканал».

Коммунальщики уточнили, в каких районах города будут проводиться отключения воды.

Московский район:
ул. Гарибальди, 2 (стояк), пр. Тракторостроителей, 140-б (п. №5, стояк), ул. Гарибальди, 2 (п. №1, стояк) до 20:00 31 августа.

Немышлянский район:
проезд Стадионный, 4/1 (п. №1, спаренный стояк), пер. Снегиревский, 13, 15, 17, 19 до 20:00 31 августа.

Новобаварский район:
пр. Ново-Баварский (Ильича), 93 (п. №2, спаренный стояк), ул. Степная, 37, ул. Москалевская (Октябрьской Революции), 84, 86 до 20:00 31 августа.

Слободской район:
ул. Мухачева (Войкова), 20 (п. №2, стояк) до 20:00 1 сентября.

Холодногорский район:
ул. Полтавский Шлях, 188-в (п. №2, стояк) до 20:00 1 сентября.

Шевченковский район:
ул. Ромена Роллана, 12, 15, 15-а, ул. Новгородская, 12 (п. №2, стояк), пр. Победы, 54 (п. №3), 76 (п. №3, стояк) до 20:00 31 августа;
пр. Победы, 70 (п. №1, стояк), 72-г (п. №1) до 20:00 1 сентября.

Напомним, 30 августа в шести районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключили воду.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  отключение воды, харьков
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