30.11.2021 23:07 Евгений Клочко

Православные праздники декабря 2021: запреты, традиции, приметы

В декабре 2021 года верующие, согласно церковному календарю, отметят несколько больших праздников.

4 декабря – Введение в храм Пресвятой Богородицы

Этот праздник о том, как родители Богородицы святые Иоаким и Анна, исполняя обет посвятить ребенка Богу, привели свою 3-летнюю дочь Марию в Иерусалимский храм, где она была введена во Святая Святых. Поэтому в этот день принято приводить детей на первую исповедь, таким образом приобщая их к вере. А крёстным в этот день следовало дарить своим крестникам подарки.

10 декабря – Иконы Божьей Матери "Знамение"

Эта икона, с изображением Богородицы с младенцем на груди и поднятыми в молитве руками, самая известная и почитаемая, а также чудотворная. В этот день люди в надежде просят у Богородицы благословения, защиты и прощения за прегрешения. В праздник иконы "Знамение" верили, если во время восхода Солнца встать на встречу северному ветру, то уйдут невзгоды.

19 декабря – День Николая Чудотворца

Этот Святой прославился своей добротой и способностью творить чудеса. Он считается защитником странников, заключённых, обездоленных, но прежде всего детей. Веровали, что в ночь на 19 декабря Николай посещает детвору дома и под подушку кладёт подарки. Чтобы приучить детей к порядку, взрослые говорили, что сладости получают только послушные дети. Поэтому этот праздник ещё считается Днём доброты и щедрости, милосердия и заботы.

Может быть поэтому Святой Николай является прообразом Деда Мороза и Санта-Клауса. И именно 19 декабря стартует чреда новогодних праздников.

22 декабря – Зачатие Пресвятой Богородицы

Святая церковь празднует событие, когда праведной Святой Анной была зачата её дочь Мария - Пресвятая Богородица. Поэтому в этот день ходили в церковь и семьи, которые не имели детей, страдали от бесплодия и просили о их рождение, а также молились о здоровье ребёнка и матери.

Также в декабре отмечают Дни памяти Святых великомучеников.

7 декабря – День великомученицы Екатерины

Девушке явилось ведение, как Господь даровал ей перстень, обручив с собою. И когда император Максимин предложил ей супружество, то получил отказ, за что решил её наказать и казнить. Екатерина Александрийская была настолько верна своему небесному жениху Христу, что сама приняла мученическую смерть, с молитвою положив голову под меч.

13 декабря – Апостола Андрея Первозванного.

Апостол Андрей проповедовал христианство и одним из первых был призван Спасителем. Но это не только религиозный праздник, но и народный. В Андреев День издавна ворожили на суженого, хотя со стороны церкви гадать нельзя.

17 декабря – великомученицы Варвары

Она также как и Святая Екатерина в 306 году в царствование императора Максимиана понесла страдания за веру, её обезглавил собственный отец-язычник.

Все православные праздники считаются благословенными днями, поэтому в эти дни нельзя сквернословить, ругаться и ссориться, намеренно заниматься тяжёлым физическим трудом, а также убирать, стирать и шить, чтобы тем самым, не нарушить святость церковных праздников.

Напомним. 28 ноября начался Рождественский пост , который будет длиться в течение всего декабря и закончится 6 января, в канун Рождества Христова.