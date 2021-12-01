01.12.2021 06:00 Рита Парфенова

Прогноз погоды в Харькове на среду, 1 декабря

Зима, как и положено, начнется снегом, вернее мокрым снегом – ведь днем синоптики прогнозируют температуру немного выше нуля.

Облачная погода будет держаться до самого вечера. Мелкий снег, который начнется утром, после полудня может усилиться. Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на sinoptik.ua

Подробнее о погоде на 1 декабря:

Утром пасмурно, вероятность осадков 31%. Температура воздуха -2°...0°C (ощущается как -7°C). Ветер юго-западный, 4 м/с. Влажность воздуха 90%. Атмосферное давление 738 мм рт.ст.



Днем пасмурно, вероятность осадков 83%. Температура воздуха 0°...+1°C (ощущается как -5°C). Ветер юго-западный, 5 м/с​​. Влажность воздуха 75%. Атмосферное давление 739 мм рт.ст.



Вечером пасмурно, вероятность осадков 46%. Температура воздуха 0°...-1°C (ощущается как -4°C). Ветер западный, 3 м/с. Влажность воздуха 92%. Атмосферное давление 740 мм рт.ст.



Вероятность магнитных бурь: 1%. Космический прогноз благоприятный. В течение всего дня будут происходить лишь незначительные геомагнитные колебания, которые не станут причиной возникновения магнитных бурь.



Народные приметы. Если луна на небе находится в светящемся круге, то грядет сильный мороз.



Если вороны ходят по дороге, значит скоро будет оттепель.



Сколько раз переменится погода в течение этого дня, столько перемен будет и в предстоящую зиму.



Если дует сильный ветер, зимой часто будут вьюги и метели.