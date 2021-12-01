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01.12.2021  06:00   Рита Парфенова

Прогноз погоды в Харькове на среду, 1 декабря

Зима, как и положено, начнется снегом, вернее мокрым снегом – ведь днем синоптики прогнозируют температуру немного выше нуля.

Прогноз погоды в Харькове на среду, 1 декабря 2021 года

Облачная погода будет держаться до самого вечера. Мелкий снег, который начнется утром, после полудня может усилиться. Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на sinoptik.ua

Подробнее о погоде на 1 декабря:

Утром пасмурно, вероятность осадков 31%. Температура воздуха -2°...0°C (ощущается как -7°C). Ветер юго-западный, 4 м/с. Влажность воздуха 90%. Атмосферное давление 738 мм рт.ст.

Днем пасмурно, вероятность осадков 83%. Температура воздуха 0°...+1°C (ощущается как -5°C). Ветер юго-западный, 5 м/с​​. Влажность воздуха 75%. Атмосферное давление 739 мм рт.ст.

Вечером пасмурно, вероятность осадков 46%. Температура воздуха 0°...-1°C (ощущается как -4°C). Ветер западный, 3 м/с. Влажность воздуха 92%. Атмосферное давление 740 мм рт.ст.

Вероятность магнитных бурь: 1%. Космический прогноз благоприятный. В течение всего дня будут происходить лишь незначительные геомагнитные колебания, которые не станут причиной возникновения магнитных бурь.

Народные приметы. Если луна на небе находится в светящемся круге, то грядет сильный мороз.

Если вороны ходят по дороге, значит скоро будет оттепель.

Сколько раз переменится погода в течение этого дня, столько перемен будет и в предстоящую зиму.

Если дует сильный ветер, зимой часто будут вьюги и метели.

Тэги:  погода, прогноз погоды, харьков
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