02.02.2022 19:49 Дмитрий Колоней

Коронавирус: против COVID-19 поможет... розмарин - результат исследования

Соединение в траве розмарина может быть полезным против ковида и других воспалительных заболеваний.



Фото из открытых источников

Как сообщает РЕДПОСТ , группа под руководством ученых из Scripps Research обнаружила доказательства того, что соединение, содержащееся в лекарственной и кулинарной траве розмарина, может быть оружием против коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего COVID-19. Ими обнаружено, что карнозиновая кислота может блокировать взаимодействие между внешним «шипом» SARS-CoV-2 и рецепторным белком ACE2. которые вирус использует для проникновения в клетки.

Команда также представила доказательства и рассмотрела данные предыдущих исследований о том, что карнозиновая кислота оказывает отдельное влияние на ингибирование мощного воспалительного пути — пути, который активен при тяжелом течении COVID-19, а также при других заболеваниях, включая болезнь Альцгеймера.

«Мы считаем, что карнозиновую кислоту или ее оптимизированное производное стоит исследовать как потенциально дешевое, безопасное и эффективное средство для лечения COVID-19 и некоторых других заболеваний, связанных с воспалением», — говорит старший автор исследования Стюарт Липтон, доктор медицинских наук. профессор и заведующая кафедрой молекулярной медицины Фонда сводной семьи и содиректор-основатель Центра новых лекарств для нейродегенерации в Scripps Research.

В исследовании 2016 года Липтон и ее коллеги показали, что карнозиновая кислота активирует противовоспалительный, сигнальный каскад, называемый путем Nrf2, и обнаружили доказательства того, что она уменьшает симптомы, подобные болезни Альцгеймера, на мышиных моделях этого заболевания, которое, как известно, характеризуется воспалением головного мозга. .

Для нового исследования Липтон вместе с сотрудниками лаборатории докторами философии Чанг-ки О, Дорит Трудлер и Такуми Сато, описали свои дальнейшие исследования этого противовоспалительного действия на иммунные клетки, которые вызывают воспаление при COVID-19 и болезни Альцгеймера. Исследователи также рассмотрели данные исследований других исследователей, свидетельствующие о том, что карнозиновая кислота ингибирует воспаление в других моделях заболеваний. Они предположили, что этот эффект может быть полезен против воспаления, наблюдаемого при COVID-19, и в некоторых случаях пост-COVID-синдрома, известного как длительный COVID, симптомы которого включают когнитивные трудности, часто описываемые как «мозговой туман».

Кроме того, ученые экспериментиально доказали, что карнозиновая кислота может напрямую блокировать способность SARS-CoV-2 заражать клетки, с прогрессивно возрастающей блокирующей инфекцией активностью при более высоких дозах.

Исследователи предполагают, что карнозиновая кислота обладает противовирусным эффектом, несмотря на то, что является безопасным и относительно нереактивным соединением, потому что она превращается в свою активную форму в результате воспаления и окисления, обнаруживаемых в местах инфекции. Они предполагают, что в этой активной форме соединение модифицирует рецептор ACE2 для SARS-CoV-2, делая рецептор неуязвимым для вируса и тем самым блокируя инфекцию.

Липтон и его коллеги в настоящее время работают с химиками Scripps Research, в том числе с Филом Бараном и Беном Краваттом, профессорами химического факультета, над синтезом и тестированием более сильнодействующих производных карнозиновой кислоты с улучшенными лекарственными характеристиками для потенциального использования при заболеваниях, связанных с воспалением. Липтон и Сато владеют патентами на использование производных карнозиновой кислоты для лечения дегенеративных заболеваний.