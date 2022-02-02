02.02.2022 20:31 Дмитрий Колоней

Помогите найти: в Харькове пропал пожилой мужчина с Павлова Поля (фото)

В Харькове разыскивают 60-летнего Михаила Жебко.



Фото из открытых источников

Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на Поисковый отряд "Милена", после 21 августа 2022 года перестал выходить на связь и пропал живущий на улице 23 Августа 69-летний Михаил Александрович Жебко - худощавый мужчина среднего роста со светло-серыми глазами и короткими седыми волосами, предположительно одетый в куртку, спортивные штаны и кроссовки.

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Всем, кто имеет информацию просьба обращаться по номерам 068-777-0-112 или 102.

Напомним, ранее мы писали о том, что найден труп молодого парня, пропавшего по дороге в Харьков.