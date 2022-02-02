02.02.2022 20:53 Дмитрий Колоней

Стрельба в Днепре: харьковчанке Жанне Шаровой, возможно, проведут еще две операции (видео)

О состоянии раненой жительницы Харькова, чудом выжившем солдате и других пострадавших рассказал главврач больницы.



Фото из открытых источников

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на Сегодня, Главврач больницы Мечникова Сергей Рыженко сообщил, что пострадавшим во время стрельбы на Южмаше предстоит еще долгое лечение. Так, мама 22-летней харьковчанки Жанны Шаровой, Неля рассказала, что ее дочь сейчас лечат бесплатно, но как будет дальше – не знает. Женщина отметила, что состояние девушки немного улучшилось:"она уже двигает ножками, ручками, головой. Понемногу разговаривает". Она не занет, вытащили или нет три попавшие в дочь пули. "По-моему, были сквозные ранения", – отметила нам Неля Шарова.

По ее словам, дочери предстоит еще как минимум одна сложная операция на позвоночнике, но не исключено, что и две. Все заивист от врачей, которые будут наблюдать за состоянием девушки после следующего хирургического вмешательства.

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Неля Шарова благодарит врачей больницы имени Мечникова и всех людей, которые помогли, сдавали кровь для ее дочери.

Говоря о Жанне, Рыженко добавил: "Пуля почти полностью разрушила позвонок. Мы достали его фрагменты. Она хорошо двигает ногами. Я думаю, что у нее все будет хорошо".

По его словам, двух пострадавших планируют перевести из реанимации в палату, а еще двух пока оставить в реанимации. "Все раненые идут на поправку", – говорит Рыженко.

Встал на ноги менее чем через неделю один из раненых во время стрельбы на "Южмаше", буквально выкарабкавшись с того света. Его в тяжелом состоянии доставили в больницу с пулевыми ранениями в грудь, руку и бедро. Во время длительной сложной операции ему перелили 3 литра крови.

Главврач больницы Мечникова Сергей Рыженко сообщил, что в целом пострадавшим было перелито 12 литров крови.Также в больнице Мечникова добавили, что кровь для раненых сдали около 100 жителей Днепра. Напомним, 27 января в Днепре солдат срочной службы воинской части 3021 Нацгвардии Украины расстрелял из автомата АК 74 пять сослуживцев и еще пятеро получили ранения. Бывшие военнослужащие этой воинской части говорят, что во время прохождения службы там процветала "дедовщина" и произвол командования части.