Стрельба в Днепре: харьковчанке Жанне Шаровой, возможно, проведут еще две операции (видео)
О состоянии раненой жительницы Харькова, чудом выжившем солдате и других пострадавших рассказал главврач больницы.
Фото из открытых источников
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на Сегодня, Главврач больницы Мечникова Сергей Рыженко сообщил, что пострадавшим во время стрельбы на Южмаше предстоит еще долгое лечение. Так, мама 22-летней харьковчанки Жанны Шаровой, Неля рассказала, что ее дочь сейчас лечат бесплатно, но как будет дальше – не знает. Женщина отметила, что состояние девушки немного улучшилось:"она уже двигает ножками, ручками, головой. Понемногу разговаривает". Она не занет, вытащили или нет три попавшие в дочь пули. "По-моему, были сквозные ранения", – отметила нам Неля Шарова.
По ее словам, дочери предстоит еще как минимум одна сложная операция на позвоночнике, но не исключено, что и две. Все заивист от врачей, которые будут наблюдать за состоянием девушки после следующего хирургического вмешательства.
Неля Шарова благодарит врачей больницы имени Мечникова и всех людей, которые помогли, сдавали кровь для ее дочери.
Говоря о Жанне, Рыженко добавил: "Пуля почти полностью разрушила позвонок. Мы достали его фрагменты. Она хорошо двигает ногами. Я думаю, что у нее все будет хорошо".
По его словам, двух пострадавших планируют перевести из реанимации в палату, а еще двух пока оставить в реанимации. "Все раненые идут на поправку", – говорит Рыженко.
Встал на ноги менее чем через неделю один из раненых во время стрельбы на "Южмаше", буквально выкарабкавшись с того света. Его в тяжелом состоянии доставили в больницу с пулевыми ранениями в грудь, руку и бедро. Во время длительной сложной операции ему перелили 3 литра крови.
Главврач больницы Мечникова Сергей Рыженко сообщил, что в целом пострадавшим было перелито 12 литров крови.Также в больнице Мечникова добавили, что кровь для раненых сдали около 100 жителей Днепра.
Напомним, 27 января в Днепре солдат срочной службы воинской части 3021 Нацгвардии Украины расстрелял из автомата АК 74 пять сослуживцев и еще пятеро получили ранения. Бывшие военнослужащие этой воинской части говорят, что во время прохождения службы там процветала "дедовщина" и произвол командования части.