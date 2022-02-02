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02.02.2022  16:58   Дмитрий Колоней

Коронавирус: более заразный подвариант Омикрона уже охватил десятки стран - ВОЗ

По информации ВОЗ BA.2 Omicron уже обнаружен в 57 странах.


Фото из открытых источников
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на MedicalXpress, по информации ВОЗ, более заразный, чем первые два подварианта штамма коронавируса Omicron, обнаружен в 57 странах.
 
Быстро распространяющийся и сильно мутировавший вариант Omicron быстро стал доминирующим вариантом во всем мире, поскольку он был впервые обнаружен в южной части Африки 10 недель назад.
 
 
В своем еженедельном эпидемиологическом отчете Всемирная организация здравоохранения сообщила, что вариант, на который приходится более 93 процентов всех образцов коронавируса, собранных за последний месяц, насчитывает несколько подлиний: BA.1, BA.1.1, BA.2 и BA.3.
 
По его словам, BA.1 и BA.1.1 — первые идентифицированные версии — по-прежнему составляют более 96 процентов всех последовательностей Omicron, загруженных в глобальную научную инициативу GISAID. Но наблюдается явный рост числа случаев, связанных с BA.2, который насчитывает несколько отличных от оригинала мутаций, в том числе шиповидного белка, который усеивает поверхность вируса и является ключом к проникновению в клетки человека.
 
Как заявила ВОЗ, что в некоторых странах этот подвариант уже доминирует.
 
Агентство здравоохранения ООН заявило, что пока мало что известно о различиях между подвариантами и призвало изучить его характеристики, в том числе его трансмиссивность, насколько хорошо он уклоняется от иммунной защиты и его вирулентность. Несколько недавних исследований показали, что BA.2 более заразен, чем оригинальный Omicron. 
Это подтверждает один из ведущих экспертов ВОЗ по COVID Мария Ван Керхове.
 
В целом известно, что Омикрон вызывает менее тяжелое заболевание, чем предыдущие варианты коронавируса, которые вызвали хаос, такие как Дельта, и Ван Керхове сказала, что до сих пор не было «никаких признаков изменения тяжести» в подварианте BA.2.
 
Однако она подчеркнула, что независимо от штамма, COVID остается опасным заболеванием и люди должны стремиться избегать его заражения. «Нам нужно, чтобы люди знали, что этот вирус продолжает циркулировать и развиваться», — отметила она. «Действительно важно, чтобы мы приняли меры для снижения нашего воздействия этого вируса, какой бы вариант ни циркулировал».
 
Напомним, ранее мы писали о том, что ряд стран мира отказыватся от ковидных ограничений, о чем также заявила ВОЗ.
 
Источник:   MedicalXpress
 Тэги:  коронавирус, омикрон, харьков, украина, covid-19, пандемия, воз
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