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02.02.2022  17:25   Евгений Клочко

Рецепт приготовления сырников на сковороде, чтобы они получились пышными

Приготовить пышные сырники на сковороде не составит труда в домашних условиях. Есть несколько рецептов приготовления лакомства, которые стоит попробовать. Блюдо можно употреблять в качестве завтрака. Так как главным ингредиентом является творог, голод не будет беспокоить долгое время.

Самый простой рецепт сырников с творогом на сковороде

Как приготовить сырники на сковороде: простые рецепты

Такой рецепт довольно простой.
 

Ингредиенты:

 
  • мука порядка 1-2 столовых ложек;
  • сахар в количестве 2 столовые ложки или сахарозаменитель на свой вкус;
  • одно куриное яйцо;
  • 5-процентный творог порядка 250 граммов.
 

Приготовление:

 
  • творожный продукт желательно выбирать крупнозернистый, чтобы он не был сухим. Тогда лакомство получится пышным. Перемешать творог с сахарным песком;
  • добавить в полученную массу яйцо и хорошенько перемешать ложкой, чтобы получилась равномерная смесь;
  • добавить в массу муки и снова перемешать. Муку добавлять дозированно, постепенно, чтобы не переборщить, иначе лакомство получится сухим. Также можно использовать не только пшеничную, но и рисовую, гречневую или же кокосовую муку;
  • сформировать лепешки и обвалять их в рисовой муке;
  • смазать антипригарную сковороду маслом в небольшом количестве, разогреть, выложить шайбы из творога и обжарить с двух сторон до румяной корочки. Это займет примерно 15 минут.
 
Лучше подавать в горячем виде со сметаной или джемом.
 

Рецепт пышных сырников на сковороде с ванилином

Как приготовить сырники на сковороде: простые рецепты

Такое лакомство получается не просто вкусным, но и ароматным.
 

Ингредиенты:

 
  • соль на свой вкус;
  • порядка 1 грамма ванилина;
  • сахарный песок в количестве 2 столовые ложки или сахарозаменитель;
  • яйцо куриное свежее;
  • порядка 500 граммов творога.
 

Приготовление:

 
  • первым делом следует взять удобную глубокую посуду. Выложить творожную массу, добавить яйцо и сахар с ванилином. Хорошенько перемешать полученную смесь, чтобы она получилась достаточно однородная;
  • добавить немного соли, чтобы уравновесить вкус. Перемешать;
  • дозированно и постепенно добавить муку, следить, чтобы не получилась сухая масса;
  • сделать из полученной массы шайбы, обвалять в муке, лучше рисовой;
  • в сковороду добавить немного масла – сливочного, топленого или растительного. Разогреть, обжарить шайбы до приятной румяной корочки.
 
Полученное лакомство рекомендуется выложить сначала на бумажные салфетки, чтобы удалить лишнее масло. Подавать в горячем виде с джемом, вареньем, сгущенным молоком или сметаной.
 

Рецепт сырников с изюмом и манкой на сковороде

Как приготовить сырники на сковороде: простые рецепты

Такое лакомство получается пышным и подходит для сладкого стола.
 

Ингредиенты:

 
  • цедра из половины лимона;
  • порядка 2 столовых ложек промытого изюма;
  • манка в количестве 4 столовые ложки;
  • одно куриное яйцо;
  • порядка 1,5 столовой ложки сахара или заменителя на свой вкус;
  • ванилин по вкусу;
  • творог в количестве 500 граммов.
 

Приготовление:

 
  • взять удобную глубокую посуду, выложить творожную массу, сахарный песок или заменитель. Добавить яйцо и манку, хорошенько перемешать, чтобы получилась однородная масса;
  • оставить при комнатной температуре на 15 минут, чтобы подошло;
  • добавить изюм, а также ванилин на свой вкус, перемешать;
  • посыпать поверхность мукой, желательно рисовой, сформировать шайбы и обвалять их;
  • в сковороду добавить топленое масло, разогреть и обжарить шайбы до румяной корочки. Не более минуты с двух сторон;
  • теперь выложить шайбы в форму для запекания и отправить в духовой шкаф. Накрыть фольгой и выпекать на протяжении 10 минут при температуре 180 градусов по Цельсию.
 
Такое лакомство получается сытным и ароматным. Подавать к сладкому столу лучше в горячем виде.
 
Ранее мы писали, как приготовить пышные оладьи на кефире, чтобы они не оседали после жарки и получались пористыми.
 
Источник:   Rsute
 Тэги:  кулинарные рецепты, сырники, харьков
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