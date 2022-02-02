02.02.2022 17:25 Евгений Клочко

Рецепт приготовления сырников на сковороде, чтобы они получились пышными

Приготовить пышные сырники на сковороде не составит труда в домашних условиях. Есть несколько рецептов приготовления лакомства, которые стоит попробовать. Блюдо можно употреблять в качестве завтрака. Так как главным ингредиентом является творог, голод не будет беспокоить долгое время.

Самый простой рецепт сырников с творогом на сковороде

Такой рецепт довольно простой.

Ингредиенты:

мука порядка 1-2 столовых ложек;

сахар в количестве 2 столовые ложки или сахарозаменитель на свой вкус;

одно куриное яйцо;

5-процентный творог порядка 250 граммов.

Приготовление:

творожный продукт желательно выбирать крупнозернистый, чтобы он не был сухим. Тогда лакомство получится пышным. Перемешать творог с сахарным песком;

добавить в полученную массу яйцо и хорошенько перемешать ложкой, чтобы получилась равномерная смесь;

добавить в массу муки и снова перемешать. Муку добавлять дозированно, постепенно, чтобы не переборщить, иначе лакомство получится сухим. Также можно использовать не только пшеничную, но и рисовую, гречневую или же кокосовую муку;

сформировать лепешки и обвалять их в рисовой муке;

смазать антипригарную сковороду маслом в небольшом количестве, разогреть, выложить шайбы из творога и обжарить с двух сторон до румяной корочки. Это займет примерно 15 минут.

Лучше подавать в горячем виде со сметаной или джемом.

Рецепт пышных сырников на сковороде с ванилином

Такое лакомство получается не просто вкусным, но и ароматным.

Ингредиенты:

соль на свой вкус;

порядка 1 грамма ванилина;

сахарный песок в количестве 2 столовые ложки или сахарозаменитель;

яйцо куриное свежее;

порядка 500 граммов творога.

Приготовление:

первым делом следует взять удобную глубокую посуду. Выложить творожную массу, добавить яйцо и сахар с ванилином. Хорошенько перемешать полученную смесь, чтобы она получилась достаточно однородная;

добавить немного соли, чтобы уравновесить вкус. Перемешать;

дозированно и постепенно добавить муку, следить, чтобы не получилась сухая масса;

сделать из полученной массы шайбы, обвалять в муке, лучше рисовой;

в сковороду добавить немного масла – сливочного, топленого или растительного. Разогреть, обжарить шайбы до приятной румяной корочки.

Полученное лакомство рекомендуется выложить сначала на бумажные салфетки, чтобы удалить лишнее масло. Подавать в горячем виде с джемом, вареньем, сгущенным молоком или сметаной.

Рецепт сырников с изюмом и манкой на сковороде

Такое лакомство получается пышным и подходит для сладкого стола.

Ингредиенты:

цедра из половины лимона;

порядка 2 столовых ложек промытого изюма;

манка в количестве 4 столовые ложки;

одно куриное яйцо;

порядка 1,5 столовой ложки сахара или заменителя на свой вкус;

ванилин по вкусу;

творог в количестве 500 граммов.

Приготовление:

взять удобную глубокую посуду, выложить творожную массу, сахарный песок или заменитель. Добавить яйцо и манку, хорошенько перемешать, чтобы получилась однородная масса;

оставить при комнатной температуре на 15 минут, чтобы подошло;

добавить изюм, а также ванилин на свой вкус, перемешать;

посыпать поверхность мукой, желательно рисовой, сформировать шайбы и обвалять их;

в сковороду добавить топленое масло, разогреть и обжарить шайбы до румяной корочки. Не более минуты с двух сторон;

теперь выложить шайбы в форму для запекания и отправить в духовой шкаф. Накрыть фольгой и выпекать на протяжении 10 минут при температуре 180 градусов по Цельсию.

Такое лакомство получается сытным и ароматным. Подавать к сладкому столу лучше в горячем виде.