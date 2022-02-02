02.02.2022 17:25 Евгений Клочко
Рецепт приготовления сырников на сковороде, чтобы они получились пышными
Приготовить пышные сырники на сковороде не составит труда в домашних условиях. Есть несколько рецептов приготовления лакомства, которые стоит попробовать. Блюдо можно употреблять в качестве завтрака. Так как главным ингредиентом является творог, голод не будет беспокоить долгое время.
Самый простой рецепт сырников с творогом на сковороде
Такой рецепт довольно простой.
Ингредиенты:
-
мука порядка 1-2 столовых ложек;
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сахар в количестве 2 столовые ложки или сахарозаменитель на свой вкус;
-
одно куриное яйцо;
-
5-процентный творог порядка 250 граммов.
Приготовление:
-
творожный продукт желательно выбирать крупнозернистый, чтобы он не был сухим. Тогда лакомство получится пышным. Перемешать творог с сахарным песком;
-
добавить в полученную массу яйцо и хорошенько перемешать ложкой, чтобы получилась равномерная смесь;
-
добавить в массу муки и снова перемешать. Муку добавлять дозированно, постепенно, чтобы не переборщить, иначе лакомство получится сухим. Также можно использовать не только пшеничную, но и рисовую, гречневую или же кокосовую муку;
-
сформировать лепешки и обвалять их в рисовой муке;
-
смазать антипригарную сковороду маслом в небольшом количестве, разогреть, выложить шайбы из творога и обжарить с двух сторон до румяной корочки. Это займет примерно 15 минут.
Лучше подавать в горячем виде со сметаной или джемом.
Рецепт пышных сырников на сковороде с ванилином
Такое лакомство получается не просто вкусным, но и ароматным.
Ингредиенты:
-
соль на свой вкус;
-
порядка 1 грамма ванилина;
-
сахарный песок в количестве 2 столовые ложки или сахарозаменитель;
-
яйцо куриное свежее;
-
порядка 500 граммов творога.
Приготовление:
-
первым делом следует взять удобную глубокую посуду. Выложить творожную массу, добавить яйцо и сахар с ванилином. Хорошенько перемешать полученную смесь, чтобы она получилась достаточно однородная;
-
добавить немного соли, чтобы уравновесить вкус. Перемешать;
-
дозированно и постепенно добавить муку, следить, чтобы не получилась сухая масса;
-
сделать из полученной массы шайбы, обвалять в муке, лучше рисовой;
-
в сковороду добавить немного масла – сливочного, топленого или растительного. Разогреть, обжарить шайбы до приятной румяной корочки.
Полученное лакомство рекомендуется выложить сначала на бумажные салфетки, чтобы удалить лишнее масло. Подавать в горячем виде с джемом, вареньем, сгущенным молоком или сметаной.
Рецепт сырников с изюмом и манкой на сковороде
Такое лакомство получается пышным и подходит для сладкого стола.
Ингредиенты:
-
цедра из половины лимона;
-
порядка 2 столовых ложек промытого изюма;
-
манка в количестве 4 столовые ложки;
-
одно куриное яйцо;
-
порядка 1,5 столовой ложки сахара или заменителя на свой вкус;
-
ванилин по вкусу;
-
творог в количестве 500 граммов.
Приготовление:
-
взять удобную глубокую посуду, выложить творожную массу, сахарный песок или заменитель. Добавить яйцо и манку, хорошенько перемешать, чтобы получилась однородная масса;
-
оставить при комнатной температуре на 15 минут, чтобы подошло;
-
добавить изюм, а также ванилин на свой вкус, перемешать;
-
посыпать поверхность мукой, желательно рисовой, сформировать шайбы и обвалять их;
-
в сковороду добавить топленое масло, разогреть и обжарить шайбы до румяной корочки. Не более минуты с двух сторон;
-
теперь выложить шайбы в форму для запекания и отправить в духовой шкаф. Накрыть фольгой и выпекать на протяжении 10 минут при температуре 180 градусов по Цельсию.
Такое лакомство получается сытным и ароматным. Подавать к сладкому столу лучше в горячем виде.
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