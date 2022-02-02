02.02.2022 17:43 Дмитрий Колоней

ДТП: машина "вынырнула" под лобовую аварию в Харькове (видео)

О случае на дороге в Харькове сообщают очевидцы.

Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на социальные сети, в Харькове чудом не произошла авария на Салтовке. Опасная ситуация произошла на перекрестке и зафиксирована на видеорегистратор, как минимум, одного из участников. В районе Студенческой легковой автомобиль объезжал стоявшую маршрутку, когда на него чрезвычайно неосмотрительно выскочил Смарт. Трагедии удалось избежать, так как участники успели дать по тормозам.

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Напомним, ранее мы писали о смертельной аварии на железнодорожных путях, в которой поезд влетел в пытавшийся проскочить микроавтобус.