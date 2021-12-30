30.12.2021 12:09 Рита Парфенова

Хотел проскочить: под Харьковом электричка сбила автомобиль (фото)

Водитель авто решил проскочить переезд на красный сигнал светофора и погиб.





Дорожно-транспортное происшествие случилось около восьми часов утра 29 декабря на железнодорожном переезде в селе Ржавчик Лозовского района, передает РЕДПОСТ.



39-летний водитель автомобиля ГАЗ-2752 из Первомайска не выполнил требование запрещающего сигнала светофора и выехал на железнодорожный переезд, не оборудованный шлагбаумом.





В это время к переезду приближался скоростной электропоезд «Близнюки – Харьков». 34-летний машинист подавал звуковой сигнал и применил экстренное торможение, однако избежать столкновения не удалось. От полученных травм водитель ГАЗ погиб на месте.





Следователи квалифицировали событие по ч. 3 ст. 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 5 до 10 лет лишения свободы.

Напомним, смертельный инцидент произошел 17 ноября, около 5:10. На железнодорожной станции Пирогово, расположенной в селе Огульцы Богодуховского района, поезд сбил женщину. От удара ее отбросило под встречный поезд. От полученных травм женщина погибла на месте.