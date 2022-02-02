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02.02.2022  16:30   Виталий Хиневич

"Укрзалізниця" презентовала новые купейные вагоны

Компания получила в свое распоряжение пять новых купейных вагонов.

Поезд
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на "РБК-Украина".
 
Сообщается, что вагоны куплены за счет средств из государственного бюджета. Спальные вагоны, которые были получены ранее, будут курсировать по маршруту "Харьков-Рахов".
 
В новых подвижных единицах компании будут представлены маркировки для людей с нарушением зрения, сенсорные кнопки слива в туалете и пульт управления освещением в купе.
 
В это же время отмечается, что в новых вагонах имеется система кондиционирования, кулер с питьевой водой, сигнализация дверей купе, индикатор занятости туалетов и кнопка вызова проводника.
 
 
Вагоны имеют увеличенный объем багажного отсека и систему видеонаблюдения в общих зонах пользования. Для граждан, которые путешествуют с детьми, будут доступны пеленальные столики.
 
Каждое пассажирское место оборудовано USB-портами для удобной подзарядки гаджетов.
 
Напомним, ранее «Укрзалізниця» завершила финальную приемку еще 5 новых купейных пассажирских вагонов, приобретенных на средства государственного бюджета.
 
Источник:   РБК-Украина
 Тэги:  "укрзалізниця", поезда, харьков
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