02.02.2022 16:30 Виталий Хиневич

"Укрзалізниця" презентовала новые купейные вагоны

Компания получила в свое распоряжение пять новых купейных вагонов.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на "РБК-Украина".

Сообщается, что вагоны куплены за счет средств из государственного бюджета. Спальные вагоны, которые были получены ранее, будут курсировать по маршруту "Харьков-Рахов".

В новых подвижных единицах компании будут представлены маркировки для людей с нарушением зрения, сенсорные кнопки слива в туалете и пульт управления освещением в купе.

В это же время отмечается, что в новых вагонах имеется система кондиционирования, кулер с питьевой водой, сигнализация дверей купе, индикатор занятости туалетов и кнопка вызова проводника.

Вагоны имеют увеличенный объем багажного отсека и систему видеонаблюдения в общих зонах пользования. Для граждан, которые путешествуют с детьми, будут доступны пеленальные столики.

Каждое пассажирское место оборудовано USB-портами для удобной подзарядки гаджетов.