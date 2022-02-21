21.02.2022 09:23 Рита Парфенова

В Харькове на улице лежит труп мужчины (обновлено)

О происшествии сообщили очевидцы в социальных сетях.

UPD: в пресс-службе Нацполиции уточнили, что на трупе нет признаков насильственной смерти. Личность погибшего устанавливается. Сведения о происшествии внесены в ЕРДР по ч. 1 ст. 115 з пометкой «Несчастный случай».

Утром 21 февраля во дворе многоэтажного жилого дома по проспекту Победы в Харькове обнаружили труп мужчины, передает РЕДПОСТ со ссылкой на соцсети.



Очевидцы сообщили, что на месте происшествия большая лужа крови, а у мертвого мужчины рана в районе селезенки.



По непроверенным данным, убитый проживал в этом доме, а накануне его заметили выпивающим в расположенном в гараже пункте приема макулатуры.



Официальная информация уточняется.

Напомним, 18 февраля на Новых Домах был найден труп. Мертвое тело лежало на улице Танкопия, 6. Предположительно, мужчине внезапно стало плохо на улице.



Читайте также:

Роковой сон: под Харьковом мужчина горел, но никто не вызвал пожарных (фото)



В Харькове равнодушие прохожих привело к смерти мужчины



В Харькове в реке найден труп мужчины: информация от полиции