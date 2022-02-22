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22.02.2022  12:43   Виталий Хиневич

Зеленский сообщил, когда в Украине могут ввести военное положение

Владимир Зеленский заявил, что не верит в широкомасштабную войну России против Украины.

Зеленский
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на "ТСН".
 
Сообщается, что Владимир Зеленский рассмотрит возможность разрыва дипломатических отношений с Россией, поскольку Путин признал "независимость" псевдореспублик так называемых "Л/ДНР".
 
Кроме этого президент Украины сообщил, что введение военного положения в стране возможно, если эскалация со стороны РФ продолжится.
 
"Относительно военного положения. Мы верим, что не будет мощной войны против Украины, если будет, введем военное положение", – отметил Владимир Зеленский.
 
Напомним, вчера, 21 февраля, Путин заявил о признании так называемых «ДНР» и «ЛНР». «Считаю необходимым принять давно назревшее решение. Признать суверенитет «ДНР» и «ЛНР». Прошу Федеральное собрание РФ поддержать это решение, а также ратифицировать соглашения о дружбе и взаимопомощи с этими республиками», – заявил Путин и подписал соответствующие указы.
 
Также подписаны «договоры» России с «ДНР и ЛНР» о дружбе и взаимопомощи. Согласно этим документам, стороны будут осуществлять совместную охрану границ «республик».
 
Источник:   ТСН
 Тэги:  зеленский. армия, украина, харьков
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