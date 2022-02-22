22.02.2022 12:43 Виталий Хиневич

Зеленский сообщил, когда в Украине могут ввести военное положение

Владимир Зеленский заявил, что не верит в широкомасштабную войну России против Украины.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на "ТСН".

Сообщается, что Владимир Зеленский рассмотрит возможность разрыва дипломатических отношений с Россией, поскольку Путин признал "независимость" псевдореспублик так называемых "Л/ДНР".

Кроме этого президент Украины сообщил, что введение военного положения в стране возможно, если эскалация со стороны РФ продолжится.

"Относительно военного положения. Мы верим, что не будет мощной войны против Украины, если будет, введем военное положение", – отметил Владимир Зеленский.

Напомним, вчера, 21 февраля, Путин заявил о признании так называемых «ДНР» и «ЛНР». «Считаю необходимым принять давно назревшее решение. Признать суверенитет «ДНР» и «ЛНР». Прошу Федеральное собрание РФ поддержать это решение, а также ратифицировать соглашения о дружбе и взаимопомощи с этими республиками», – заявил Путин и подписал соответствующие указы.

Также подписаны «договоры» России с «ДНР и ЛНР» о дружбе и взаимопомощи. Согласно этим документам, стороны будут осуществлять совместную охрану границ «республик».