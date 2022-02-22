Генконсульство Польши приостановило работу в Харькове

С 22 февраля Генконсульство Польши в Харькове приостановило работу.
Как собщается на официальной странице Генконсульства в Facebook, причиной временного закрытия стала ситуция с коронавирусной инфекцией в городе, передает РЕДПОСТ.
«Генеральное консульство Республики Польша в Харькове информирует, что по организационно-эпидемиологическим причинам с 22 февраля 2022 года до дальнейшего уведомления приостанавливает прием заинтересованных лиц», – говорится в сообщении.
Срок, на который прекращен прием граждан, неопределен, о возобновлении деятельности сообщат отдельно.
К слову, прием желающих открыть визу в Генконсульстве Польши в Харькове был приостановлен еще 20 февраля. Тем, кто заказал услугу раньше, паспорта с визами выдают в установленное время.
Еще раньше, 19 февраля, посольство Польши в Киеве призвало граждан воздержаться от поездок в восточные области Украины и Крым. Граждан Польши призвали покинуть 10 областей, если они там находятся.
Напомним, Польша приняла ряд решений, которые повлияют на ситуацию с работой украинцев в этой стране.
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