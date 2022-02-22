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22.02.2022  12:59   Рита Парфенова

Под Харьковом оштрафовали водителя пригородной маршрутки

Патрульные нашли нарушителя по видео, опубликованному в социальных сетях.

Оштрафовали водителя пригородной маршрутки Оштрафовали водителя пригородной маршрутки

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Патрульной полиции.

Видео с нарушением в Интернет выложил один из участников дорожного движения. На нем видно, как в автомобильной пробки в районе Безлюдовки водитель пригородной маршрутки выехал на встречную полосу движения через две сплошные линии.

Патрульные сразу отреагировали на нарушение и разыскали водителя. За нарушение ПДД, в частности статьи 122 части 2 КоАП (Нарушение правил расположения транспортных средств) водителю выписан административный штраф в сумме 510 гривен.

Напомним, патрульные полицейские Харькова мониторят социальные сети и по опубликованным видео нарушений находят и штрафуют водителей. Так, в сентябре 2021 года патрульные разыскали водителя Renault, который не пропустил автомобиль скорой помощи.  За нарушение ПДД, в частности статьи 122 части 3 КоАП (Непредоставление преимущества в движении транспортному средству с включенным синим проблесковым маячком и (или) специальным звуковым сигналом) водителю выписан административный штраф в сумме 680 гривен.
 
Также РЕДПОСТ писал, что в Харькове оштрафовали блогера, выложившего в сеть видео своих нарушений ПДД.
Источник:   Патрульная полиция
 Тэги:  штраф, пдд, харьков
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