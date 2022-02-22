Под Харьковом оштрафовали водителя пригородной маршрутки

Патрульные нашли нарушителя по видео, опубликованному в социальных сетях.
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Патрульной полиции.
Видео с нарушением в Интернет выложил один из участников дорожного движения. На нем видно, как в автомобильной пробки в районе Безлюдовки водитель пригородной маршрутки выехал на встречную полосу движения через две сплошные линии.
Патрульные сразу отреагировали на нарушение и разыскали водителя. За нарушение ПДД, в частности статьи 122 части 2 КоАП (Нарушение правил расположения транспортных средств) водителю выписан административный штраф в сумме 510 гривен.
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