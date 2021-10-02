02.10.2021 19:23

ДТП: В Харькове сбит мотоциклист (видео)

Об аварии в Харькове сообщают очевидцы.



Фото из открытых источников

Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на социальные сети, в Харькове - дорожно-транспортное происшествие. Авария произошла на улице Шевченко.

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Под колеса легкового автомобиля попал мотоциклист. На месте полиция. Скорая помощь увезла мотоциклиста в больницу.

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Подробностей о причинах аварии и насколько сильно пострадали участник аварии пока нет.

Напомним, ранее мы писали о смертельной тройной аварии, в которой столкнулись автомобили Mitsubishi Lancer, Skoda Octavia и мотоцикл GEON. Мотоциклист не справился с управлением, выехал на встречную полосу, где столкнулся со Skoda, а после удара отлетел в Mitsubishi.