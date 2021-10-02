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02.10.2021  19:23   

ДТП: В Харькове сбит мотоциклист (видео)

Об аварии в Харькове сообщают очевидцы.


Фото из открытых источников

Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на социальные сети, в Харькове - дорожно-транспортное происшествие. Авария произошла на улице Шевченко.

 ДТП: Мотоциклист влетел под грузовик возле парка Горького (фото)

Под колеса легкового автомобиля попал мотоциклист. На месте полиция. Скорая помощь увезла мотоциклиста в больницу.

ДТП в Харькове: Сбил мотоциклиста и уехал, бросив пострадавшего (фото, видео)

Подробностей о причинах аварии и насколько сильно пострадали участник аварии пока нет.

Напомним, ранее мы писали о смертельной тройной аварии, в которой столкнулись автомобили Mitsubishi Lancer, Skoda Octavia и мотоцикл GEON. Мотоциклист не справился с управлением, выехал на встречную полосу, где столкнулся со Skoda, а после удара отлетел в Mitsubishi.

 

 

Тэги:  дтп, сбит мотоциклист, харьков, авария
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