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02.10.2021  21:12   Дмитрий Колоней

Астафий-Ветряк: что категорически нельзя делать 3 октября

3 октября православные чтут память Евстафия Римского, который после случая на охоте принял христианство.


Фото из открытых источников
Евстафий был выдающимся римским полководцем. Он жил во времена правления императора Траяна (98-117), до крещения носил имя Плакида. Однажды он гнался на коне за оленем, и вдруг, между рогов мученик увидел сияющий Крест с распятым Сыном Божим. После чего Иисус обратился к нему: "Зачем ты гонишь Меня, Плакида? Я - Иисус Христос, Бог, воплотившийся ради спасения людей и претерпевший вольные страдания и Крестную смерть. Ты Меня, не зная, почитаешь, ибо твои добрые дела и обильные милостыни дошли до Меня. Явился Я здесь, чтобы обратить и присоединить тебя к верным рабам Моим. Ибо не хочу Я, чтобы человек, творящий праведные дела, погиб в сетях вражиих". После этого Плакида крестился сам, а затем – два его сына и жена. Взял имя Евстафий.
 
Печальная судьба ждала мученика: весь скот умер, слуги погибли, семья оказалась на грани нищеты. Евстафий с семьей тайно уехали из дома кораблем в Египет, чтобы жить в смирении и в безвестности. Но хозяину судна приглянулась жена святого и он, бросив на берегу Плакиду с сыновьями, увез с собой женщину. новый удар ждал  Евстафия - когда он переносил по очереди сыновей через бушующую реку, одного реенка унес волк, другого - лев.
 
 
Но мужчина, считая горе испытанием свыше, продолжал непрерывно трудиться, проработав рабочим и вновь став военачальником. Когда к власти пришел император Адриан, а язычество стало главной религией римлян. правитель потребовал от Евстафия принести жертву богам, и когда тот отказался – император сперва мучил пытками, а затем убил его, кинув в раскаленного медного быка.

Народные приметы на Астафия-Ветряка

  • туман и летает паутина - к теплой и продолжительной осени
  • северный ветер - к холодам
  • южный ветер – к теплу
  • западный ветер – к дождям
  • снизу много шишек - к ранним морозам
  • сверху больше шишек – к концу зимы будут сильные морозы
  • на земле много желудей - к снежной зиме
  • солнечно - к дождливой следующей неделе
  • журавли улетают – к скорым заморозкам.

Именины

  • Александр,
  • Василий,
  • Иван,
  • Иларион,
  • Михаил,
  • Олег,
  • Татьяна
  • Фёдор

Традиции и поверия на Астафия-Ветряка

В народе 3 октября - Михаил, Евстафий, Астафий-Ветряк, Астафьевы ветра, Астафьев день. Издревле этот день считался энергетически тяжёлым. Народ следил за ветром и определял погоду на будущую зиму.
 
Самая старшая женщина в доме должна была встать раньше своих домочадцев. Ей предстояло бросить в печь угли и сказать заговор на урожай хлеба в следующем году. Затем хозяйка должна была выйти на крыльцо и посмотреть, откуда дует ветер.
 
Люди верили, что в Астафьев день рано утром начинается сильный ветер. Он срывает листву с деревьев, может раздуть золу и испачкать весь двор, и способен «сдуть» красоту с лиц молодых женщин.
 
Мужчины в праздник удобряли землю, считалось, что это ритуал станет гарантией хорошего урожая на следующий год.
Сегодня ни в коем случае нельзя подбирать шишки с земли. Они могут навлечь на человека беды и несчастья.
 
Нельзя после мытья рук стряхивать воду. Если ослушаться этого запрета, можно привлечь нечистую силу. Если верить приметам, туман в этот день предвещает беду. 
 
В народе говорили, что сегодня северные ветра приносили беды и разочарования, у людей болела голова и поднималось давление. 

Что нельзя делать на Астафия-Ветряка

На Астафьев день нельзя:

  • принимать подарки
  • собираться компаниями из 13 человек за одним столом
  • ходить в лес, чтобы не заблудиться
  • дарить подарки
  • стряхивать воду с вымытых рук
  • брать у соседей взаймы кухонные приборы и еду. С ними можно занести в жилище злых духов
  • выяснять отношения
  • повышать голос
  • злиться
  • обижаться
  • мыслить негативно
  • завидовать кому-либо

Что делали на Астафия-Ветряка

Наши предки отмечали сегодня торжество под названием «Мельники». Особенно его праздновали мельники, работающие на ветрянках. 
 
Считалось, что к мельницам близко подходить нельзя. Люди опасались встречи с представительницами слабого пола или собаками. Если верить легендам, именно в этом облике чаще всего приходят темные силы.
 
Иногда в этот день рубили позднюю капусту, тронутую первыми морозами: считалось, что так она обретает интересный вкус.
 
В этот день обязательно нужно проветрить всю одежду на улице. Если погода позволяет, подставьте одежду под солнечные лучи, а если холодно, проморозьте ее. Считается, что таким образом можно выгнать из вещей негатив. В этот день также необходимо окурить свое жилище при помощи можжевельника, зверобоя или полыни, это делается для защиты от темных сил. Промойте окна и зеркала в вашем доме, желательно делать это раствором со святой водой. Вечером рекомендуется зажечь церковную свечу.
 
Наши предки отправлялись в церковь и искали там образ Богоматери, у которого необходимо молиться несколько минут. Люди просили о самом разном, например, о том, чтобы Дева Мария помогла избавить их от страданий и болезней.
 
Напомним, ранее мы писали о том, что категорически нельзя делать на Федорины вечерки, День Гусятника и Змеиный день.
 
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