Астафий-Ветряк: что категорически нельзя делать 3 октября

Евстафий был выдающимся римским полководцем. Он жил во времена правления императора Траяна (98-117), до крещения носил имя Плакида. Однажды он гнался на коне за оленем, и вдруг, между рогов мученик увидел сияющий Крест с распятым Сыном Божим. После чего Иисус обратился к нему: "Зачем ты гонишь Меня, Плакида? Я - Иисус Христос, Бог, воплотившийся ради спасения людей и претерпевший вольные страдания и Крестную смерть. Ты Меня, не зная, почитаешь, ибо твои добрые дела и обильные милостыни дошли до Меня. Явился Я здесь, чтобы обратить и присоединить тебя к верным рабам Моим. Ибо не хочу Я, чтобы человек, творящий праведные дела, погиб в сетях вражиих". После этого Плакида крестился сам, а затем – два его сына и жена. Взял имя Евстафий.

Печальная судьба ждала мученика: весь скот умер, слуги погибли, семья оказалась на грани нищеты. Евстафий с семьей тайно уехали из дома кораблем в Египет, чтобы жить в смирении и в безвестности. Но хозяину судна приглянулась жена святого и он, бросив на берегу Плакиду с сыновьями, увез с собой женщину. новый удар ждал Евстафия - когда он переносил по очереди сыновей через бушующую реку, одного реенка унес волк, другого - лев.

Но мужчина, считая горе испытанием свыше, продолжал непрерывно трудиться, проработав рабочим и вновь став военачальником. Когда к власти пришел император Адриан, а язычество стало главной религией римлян. правитель потребовал от Евстафия принести жертву богам, и когда тот отказался – император сперва мучил пытками, а затем убил его, кинув в раскаленного медного быка.