03.10.2021 07:00

День учителя: события 3 октября

День учителя в Украине ежегодно отмечается в первое воскресенье октября.

На официальном уровне День учителя в Украине начали отмечать еще в 1980 году, после обретения независимости его дата установлена соответствующим Указом Президента Украины от 1994 года.



Поскольку он всегда является выходным днем, то все поздравительные мероприятия происходят накануне в пятницу. В преддверии праздника в школах проводятся торжественные мероприятия. Особенно популярным является «день самоуправления», когда ученики дают возможность отдохнуть своим учителям и сами проводят уроки.



***



В первое воскресенье октября отмечается День территориальной обороны Украины. Праздник был учрежден в 2020 году, учитывая важность территориальной обороны в обеспечении обороноспособности и территориальной целостности Украины, роль составляющих сектора безопасности и обороны и других субъектов, привлекаемых к выполнению задач территориальной обороны, а также с целью дальнейшего развития современных военных традиций.



***



Ежегодно 3 октября во многих странах проводятся мероприятия в рамках Всемирного дня трезвости и борьбы с алкоголизмом. Считается, что 3 октября было выбрано в качестве даты проведения Всемирного дня трезвости и борьбы с алкоголизмом в память о Джоне Финче – общественном деятеле США конца 19 века, боровшемся с пьянством. Всю свою жизнь этот человек посвятил просвещению населения штата, в котором жил, проводя лекции и семинары на тему вреда алкоголя и борьбы с алкоголизмом.



Также в этот день...



В 1533 году жители деревни Виттенберг (Германия) продали все имущество в связи с предсказанием проповедником Штифелем конца света.



1625 – согласно классике, был назначен бал, на котором королева Анна должна была появиться с подвесками, подаренными ей королем. Спасти честь королевы от происков кардинала-интригана были призваны отважные мушкетеры.



1812 – в поселке Никита под Ялтой был заложен Никитский ботанический сад.



1886 – в Харькове родилась Варвара Каринская, русская и американская художница по костюмам, автор сценических костюмов для кино и балета, её работа оказала сильное влияние на современный вид балетной пачки.



1895 – родился Сергей Есенин, руский поэт.



1900 – родился Томас Вулф, американский писатель («Оглянись на дом свой, ангел», «О времени и о реке», «Паутина и скала», «Домой возврата нет»).



1906 – SOS (... _ ...) утверждается международным сигналом бедствия, заменив позывной CQD. Вопреки распространённому убеждению, SOS не является аббревиатурой. Это просто случайно выбранная последовательность, удобная для запоминания и легко распознаваемая на слух. Фразы, которые часто связывают с этим сигналом, такие как «Save Our Ship» (спасите наш корабль), или «Save Our Souls», «Save Our Spirits» (спасите наши души), или «Swim Or Sink» (плывите или утонем), или даже «Stop Other Signals» (прекратите другие сигналы) появились уже после принятия сигнала.



1911 – родилась Ванга (настоящее имя Вангелия Пандева-Гуштерова, по другим источникам родилась 31 января), болгарская народная целительница, ясновидящая.



1917 – в Чигирине начался Всеукраинский съезд казачества, во время которого утвердили устав организации и избрали ее Генеральный совет во главе с Павлом Скоропадским.



1925 – на улице Рымарской, 21 в Харькове открыли государственный театр оперы и балета – первый украинский стационарный оперный театр. Первоначально театр назывался Украинская государственная Столичная Опера. С 1931 он стал Харьковским театром оперы и балета, в 1934 получил статус академического, с того же времени широко известный под аббревиатурой ХАТОБ. 1944 театру было присвоено имя Н. Лысенко, в 1991 году переселился в новопростроенное здание на Сумской, 25, а в 2010-м он получил статус национального, добавив в аббревиатуру еще одну букву – ХНАТОБ.



1932 – английская газета «Таймс» предстала перед читателями в новом облике. По инициативе консультанта газеты Стэнли Морисона был разработан одноименный шрифт «Times New Roman», прекрасно известный практически каждому пользователю персональных компьютеров.



1935 – родился Армен Джигарханян, актер театра и кино. Армен Джигарханян считается лидером по количеству ролей в отечественном кино. Начиная с 60-х годов 20-го века, актер снялся более чем в 170 фильмах. По этому поводу Гафт разразился эпиграммой: «Гораздо меньше на земле армян, чем фильмов, где сыграл Джигарханян».



1941 – американские химики Гудхью и Салливэн запатентовали аэрозольный контейнер для распыления инсектицидов.



1945 – создана Всемирная федерация профсоюзов.



1945 – в возрасте 10 лет Элвис Пресли принял участие в конкурсе юных талантов и завоевал второй приз. По песенку «Старая овечка» он получил 5 долларов.



1962 – родился Сергей Кузьминский (ум. 2009), украинский музыкант, диджей, лидер группы «Братья Гадюкины».



1964 – родился Вадим Самойлов, музыкант группы «Агата Кристи».



1964 – родился Клайв Оуэн, английский актер («Король Артур», «Близость», «Город грехов», «Профессионал»).



1973 – родилась Нив Кэмпбелл, канадская киноактриса («Крик 1-4»).



1990 – объединились Федеративная Республика Германия и Германская Демократическая Республика, переставшая существовать как суверенное государство. Отмечается как День германского единства.



2003 – жители Тибета провели свой конкурс красоты: на него отважилась явиться только 1 девушка (организаторы получили 10 заявок от претенденток, но в итоге на участие в конкурсе решилась только одна из них – 20-летняя Церинг Кьи). Кьи получила титул «Мисс Тибет» и приз $2.000.



2013 – Украина стала ассоциированным членом ЦЕРН (Европейская ассоциация ядерных исследований).



Именины отмечают: Александр, Василий, Ефрем, Иван, Иларион, Михаил, Олег, Татьяна, Федор.