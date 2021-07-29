ДТП: Мотоциклист влетел под грузовик возле парка Горького (фото)

Водителя двухколесного транспорта с места ДТП увезла скорая.
Дорожно-траспортное происшествие с травмированным случилось 29 июля около 15:20 на улице Динамовской, 8, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Патрульной полиции.
Участниками столкновения стали грузовой автомобиль Mercedes и мотоцикл.
В результате аварии пострадал водителя мотоцикла. Медики госпитализировали его в больницу.
Обстоятельства происшествия устанавливает следственно-оперативная группа.
Ранее РЕДПОСТ писал, что полиция устанавливает свидетелей дорожно-транспортного происшествия, случившегося 26 июля около 1:40 на автодороге возле дома № 51 по улице Полтавский шлях, где неизвестный автомобиль сбил пешехода.
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