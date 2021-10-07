07.10.2021 17:59 Дмитрий Колоней

В Харькове улицу на Холодной горе перекроют до конца октября

С пятницы ограничат проезд по Баррикадной улице в Харькове.



Фото из открытых источников

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на горсовет, на Холодной горе будет ограничен проезд по Баррикадной улице. Ограничения вступят в силу в пятницу, 8 октября 2021 года, и будут действовать до конца 31 октября.

Свободно нельзя будет проехать на участке между Холодногорской улицей и Куряжским переулком.

По информации Департамента инфраструктуры это связано со строительством тепловой сети для нового жилого комплекса. Пропуск транспорта будет организован по свободной от выполнения работ полосе движения.