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07.10.2021  17:59   Дмитрий Колоней

В Харькове улицу на Холодной горе перекроют до конца октября

С пятницы ограничат проезд по Баррикадной улице в Харькове.


Фото из открытых источников
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на горсовет, на Холодной горе будет ограничен проезд по Баррикадной улице. Ограничения вступят в силу в пятницу, 8 октября 2021 года, и будут действовать до конца 31 октября. 
 
Свободно нельзя будет проехать на участке между Холодногорской улицей и Куряжским переулком. 
 
 
По информации Департамента инфраструктуры это связано со строительством тепловой сети для нового жилого комплекса. Пропуск транспорта будет организован по свободной от выполнения работ полосе движения.
 
 
Напомним, ранее мы писали о том, что на улице Маршала Бажанова в связи с работами по замене участка теплотрасс запретили движение по 30 октября 2021 года.

 

Источник:   Городской совет
 Тэги:  движение, запрет, харьков, баррикадная улица, холодная гора
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