02.01.2022 16:20 Евгений Клочко

Фейковая "Новая почта": мошенники придумали новую схему аферы

Мошенники придумали новую схему обмана, с помощью которой пытаются ограбить украинцев.



Фейковая "Новая почта": мошенники придумали новую схему аферы



Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на издание "Обозреватель"

Отмечается, что злоумышленники предлагают украинцам, продающим товары в сети воспользоваться якобы новой услугой "Новой почты" – "novapay". После того, как договорились о купле-продаже, присылают ссылку на накладную с фейкового сайта. А когда пользователь введет данные своей карты, деньги с нее сразу выводят.

"Я разместил несколько объявлений на OLX (в связи с переездом избавляюсь от хлама, скажем так), в Whatsapp пишет некая Анастасия и говорит, что готова купить товар с помощью новой услуги novapay (типо OLX-доставки, с которой все как раз ок, только, якобы, от "Новой почты")", – написал в своем Facebook 2 января блогер Вадим Фульмахт.

После этого ему отправили ссылку на накладную на сайте фейковом сайте якобы "Новой почты". Блогер отмечает, что сделан сайт довольно правдоподобно, однако его только насторожила "beautiful-pays.site" в доменном имени. То есть ссылка имела такой вид: https://novaposhta.beautiful-pays.site/pay/20450260292142.

На сайте нужно было ввести номер карты, а блогер решил ввести номер пустой виртуальной карты с нулевым остатком. Но на сайте сразу появилось предупреждение, что остаток должен быть не меньше суммы продажи. Он отмечает, что мошенники настолько проработали сайт, что у него даже своя техподдержка.

От имени редакции просим вас быть бдительными, всегда проверяйте ссылку сайта, чтобы отличить его от поддельного.

Напомним, на Харьковщине задержали группу лиц, которые занимались мошенничеством в сети Интернет . Злоумышленники создали объявления на официальном сайте «OLX», где предлагали продажу различных товаров. За реализацию предлагаемого имущества мошенники требовали внести стопроцентную предоплату, которую присваивали себе