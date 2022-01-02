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02.01.2022  16:20   Евгений Клочко

Фейковая "Новая почта": мошенники придумали новую схему аферы

Мошенники придумали новую схему обмана, с помощью которой пытаются ограбить украинцев.


Фейковая "Новая почта": мошенники придумали новую схему аферы
Новая схема мошенников на фейковой "Новой Почте"
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на издание "Обозреватель"
 
Отмечается, что злоумышленники предлагают украинцам, продающим товары в сети воспользоваться якобы новой услугой "Новой почты" – "novapay". После того, как договорились о купле-продаже, присылают ссылку на накладную с фейкового сайта. А когда пользователь введет данные своей карты, деньги с нее сразу выводят.
 
"Я разместил несколько объявлений на OLX (в связи с переездом избавляюсь от хлама, скажем так), в Whatsapp пишет некая Анастасия и говорит, что готова купить товар с помощью новой услуги novapay (типо OLX-доставки, с которой все как раз ок, только, якобы, от "Новой почты")", – написал в своем Facebook 2 января блогер Вадим Фульмахт.
 
Новая схема мошенников на фейковой "Новой Почте" Новая схема мошенников на фейковой "Новой Почте"
 
После этого ему отправили ссылку на накладную на сайте фейковом сайте якобы "Новой почты". Блогер отмечает, что сделан сайт довольно правдоподобно, однако его только насторожила "beautiful-pays.site" в доменном имени. То есть ссылка имела такой вид: https://novaposhta.beautiful-pays.site/pay/20450260292142. 
 
Новая схема мошенников на фейковой "Новой Почте"
 
На сайте нужно было ввести номер карты, а блогер решил ввести номер пустой виртуальной карты с нулевым остатком. Но на сайте сразу появилось предупреждение, что остаток должен быть не меньше суммы продажи. Он отмечает, что мошенники настолько проработали сайт, что у него даже своя техподдержка.
 
От имени редакции просим вас быть бдительными, всегда проверяйте ссылку сайта, чтобы отличить его от поддельного.
 
Напомним, на Харьковщине задержали группу лиц, которые занимались мошенничеством в сети Интернет. Злоумышленники создали объявления на официальном сайте «OLX», где предлагали продажу различных товаров. За реализацию предлагаемого имущества мошенники требовали внести стопроцентную предоплату, которую присваивали себе
 
Источник:   Обозреватель
 Тэги:  мошенники, аферисты, новая почта, харьков
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