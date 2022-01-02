02.01.2022 17:00 Евгений Клочко

Подорожание пива и остального алкоголя: сколько придется платить

С января 2022 года в Украине вырастет стоимость большинства алкогольных напитков - так, пиво крепостью 8% будет стоить на 2 гривны дороже.

Как сообщает РЕДПОСТ , согласно законопроекта №5600 , в Украине вводятся новые правила расчета "пивного акциза", который теперь будет исходить из количества этилового спирта в пенном напитке. Теперь пиво будет облагаться налогом по ставке 59,82 грн за 1 литр этилового спирта, который использовали на его производство.

До настоящего времени действовал фиксированный налог в размере 2,78 грн за литр пива вне зависимости от его крепости.

Таким образом, пиво крепостью 4% подешевеет на 0,39 грн, а пиво крепостью 8% – подорожает на 2,01 грн. Для других видов алкоголя акцизный налог (косвенный налог, налагаемый на момент производства на товары массового потребления внутри страны), повышается на 5%.

Напомним, в 2022 году украинцев ждет ряд изменений , в частности, в сфере социальных выплат, здравоохранения и ведения бизнеса.