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02.01.2022  17:00   Евгений Клочко

Подорожание пива и остального алкоголя: сколько придется платить

С января 2022 года в Украине вырастет стоимость большинства алкогольных напитков - так, пиво крепостью 8% будет стоить на 2 гривны дороже.

Алкоголь подорожает в Украине
 
Как сообщает РЕДПОСТ, согласно законопроекта №5600, в Украине вводятся новые правила расчета "пивного акциза", который теперь будет исходить из количества этилового спирта в пенном напитке. Теперь пиво будет облагаться налогом по ставке 59,82 грн за 1 литр этилового спирта, который использовали на его производство.
 
До настоящего времени действовал фиксированный налог в размере 2,78 грн за литр пива вне зависимости от его крепости.
 
 
Таким образом, пиво крепостью 4% подешевеет на 0,39 грн, а пиво крепостью 8% – подорожает на 2,01 грн. Для других видов алкоголя акцизный налог (косвенный налог, налагаемый на момент производства на товары массового потребления внутри страны), повышается на 5%.
 
Напомним, в 2022 году украинцев ждет ряд изменений, в частности, в сфере социальных выплат, здравоохранения и ведения бизнеса.
 
Тэги:  алкоголь, пиво, подорожание, харьков
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