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02.01.2022  17:46   Евгений Клочко

COVID-сертификаты: МОЗ рассказал про условия продления документа

Для продления срока действия COVID-сертификата украинцам нужно получить бустерную дозу вакцины.

COVID-сертификаты: МОЗ рассказал про условия продления документа
 
Об этом сообщил главный санитарный врач Украины Игорь Кузин в интервью Суспільному.
 
Во второй половине января станет точно известно, как будет реализовано продление сертификатов от коронавируса COVID-19 в приложении Дія.
 
По словам Кузина, на данный момент прорабатываются все технические моменты.
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"Вероятнее всего, с 15 января будет финальная модель, как будут продлены сертификаты в Діє. Техническая возможность есть: срок действия будет продлен путем перевыпуска сертификата", – сказал Кузин.
 
 
Он также пояснил, что дополнительная доза вакцины не приводит к продлению срока действия сертификата. По словам главного санврача, человек фактически получил три дозы, но уровень его иммунной защиты такой, как у обычного здорового человека после двух доз прививки.
 
Одновременно с этим – бустерная доза помогает как обеспечить более эффективную защиту от коронавируса, так и восстановить защитный титр антител. После введения третей дозы прививки автоматически будет продлен срок действия сертификата на 270 дней.
 
Сейчас ее рекомендуют для введения гражданам старше 60 лет, медицинским работникам и работникам домов интернатного типа после шести месяцев завершения базового курса прививки. Рекомендуются мНРК-вакцины –  Pfizer или Moderna.
 
Напомним, греческий премьер-министр Кириакос Мицотакис объявил про обязательную вакцинацию от COVID-19 для всех греков старше 60 лет.
 
Источник:   Корреспондент
 Тэги:  сертификат, коронавирус, вакцинация, харьков
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