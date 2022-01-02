02.01.2022 17:46 Евгений Клочко

COVID-сертификаты: МОЗ рассказал про условия продления документа

Для продления срока действия COVID-сертификата украинцам нужно получить бустерную дозу вакцины.

Об этом сообщил главный санитарный врач Украины Игорь Кузин в интервью Суспільному

Во второй половине января станет точно известно, как будет реализовано продление сертификатов от коронавируса COVID-19 в приложении Дія.

По словам Кузина, на данный момент прорабатываются все технические моменты.

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"Вероятнее всего, с 15 января будет финальная модель, как будут продлены сертификаты в Діє. Техническая возможность есть: срок действия будет продлен путем перевыпуска сертификата", – сказал Кузин.

Он также пояснил, что дополнительная доза вакцины не приводит к продлению срока действия сертификата. По словам главного санврача, человек фактически получил три дозы, но уровень его иммунной защиты такой, как у обычного здорового человека после двух доз прививки.

Одновременно с этим – бустерная доза помогает как обеспечить более эффективную защиту от коронавируса, так и восстановить защитный титр антител. После введения третей дозы прививки автоматически будет продлен срок действия сертификата на 270 дней.

Сейчас ее рекомендуют для введения гражданам старше 60 лет, медицинским работникам и работникам домов интернатного типа после шести месяцев завершения базового курса прививки. Рекомендуются мНРК-вакцины – Pfizer или Moderna.

Напомним, греческий премьер-министр Кириакос Мицотакис объявил про обязательную вакцинацию от COVID-19 для всех греков старше 60 лет.