02.01.2022 11:40 Евгений Клочко

В Украине подорожало оформление паспортов: сколько необходимо заплатить

Общая стоимость оформления документов вырастет из-за роста стоимости основных бланков отдельных биометрических паспортов

С 1 января 2022 года в Украине подорожало изготовление внутренних ID-паспортов и загранпаспортов из-за роста цен на сырье для изготовления документов. Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Государственную миграционную службу.

"Из-за роста стоимости бланков отдельных биометрических документов вырастет общая стоимость оформления паспорта гражданина Украины в форме ID-карты и паспорта гражданина Украины для выезда за границу", - отмечается в ведомстве.

Теперь чтобы повторно изготовить ID-карту за 20 рабочих дней, то придется заплатить 372 гривен, а до 10 рабочих дней – 498 гривен. Первичное оформление - бесплатное.

В то же время для изготовления загранпаспорта - до 20 рабочих дней обойдется в 733 гривен, а до семи рабочих дней и до трех рабочих дней, если есть основания – 1085 гривен.

В миграционной службе также подчеркнули, что украинцы, оплатившие услуги и подавшие заявление до 31 декабря 2021 года, получат документы по старым тарифам. Украинцам же, которые оплатили админуслуги до 31 декабря, однако не успели подать заявление для оформления документов, придется доплатить недостающую сумму.

Напомним, с 1 января 2022 года вступили в силу изменения к Закону "Об электронных коммуникациях" №1089-IX. По этому законодательному акту все украинцы должны зарегистрировать SIM-карты , "привязывая" их к паспорту.