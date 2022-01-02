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02.01.2022  10:34   Евгений Клочко

Искал девушку: 16-летний юноша избил студента в общежитии за телефон

1 января 16-летний злоумышленник, угрожая ножом, забрал мобильный телефон студента.

Криминал Харьков: 16-летний юноша избил студента в общежитии и забрал мобильный телефон
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на отдел коммуникации областной полиции.
 
По информации правоохранителей, 16-летний юноша искал девушку в общежитии и попросил парня из соседней комнаты позвонить ей по телефону. После этого злоумышленник начал избивать 18-летнего студента, схватил нож со стола и приказал отдать мобильник. Завладев телефоном, ребенок покинул место преступления.
 
В тот же день полицейские задержали злоумышленника.
 
Следователями Харьковского РУП №1 по факту происшествия возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст.187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 7 до 12 лет с конфискацией имущества. Подростку уже поставлено в известность о подозрении в совершении уголовного правонарушения.
 
Досудебное расследование продолжается.
 
Напомним, 24 ноября в Московском районе Харькова неизвестный избил прохожего и отобрал у него деньги и мобильный телефон.
 
Источник:   ГУНП
 Тэги:  разбой, общежитие, харьков
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